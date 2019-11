Phó thủ tướng yêu cầu TP HCM đối thoại với người Thủ Thiêm

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ ngành, TP HCM, kiểm tra khiếu nại của người Thủ Thiêm, báo cáo kết quả đối thoại trước ngày 1/1/2020.

Động thái này được đưa ra vì còn nhiều người cho rằng nhà đất của họ tại 5 khu phố thuộc phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh (quận 2) cũng nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm - giống khu 4,3 ha (thuộc khu phố 1, phường Bình An) như quan điểm của Thanh tra Chính phủ hồi tháng 9 năm 2018.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhìn về quận 1. Ảnh: Quỳnh Trần.

Thời gian qua, họ vẫn tiếp tục kéo ra Hà Nội khiếu kiện đông người, đề nghị Thủ tướng lập đoàn thanh tra toàn diện dự án KĐTM Thủ Thiêm; yêu cầu UBND TP HCM, các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng tổ chức đối thoại về vấn đề ranh quy hoạch, khu tái định cư 160 ha...

Kêu gọi người dân về đối thoại, song TP HCM chưa tổ chức buổi làm việc nào vì cho rằng đang khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (không đề cập nội dung khiếu nại của các hộ dân thuộc 5 khu phố này).

Liên quan khu 4,3 ha, hôm 6/10, HĐND TP HCM thông qua phương án bồi thường cho 331 hộ dựa trên giá đất các dự án lân cận. UBND thành phố đang xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo 3 phương án để người dân lựa chọn gồm: nhận tiền mặt, nền đất và nhà tái định cư.

TP HCM khẳng định thực hiện dự án KĐTM Thủ Thiêm không nhằm kinh doanh bất động sản. Phần lớn diện tích được ưu tiên làm các công trình công cộng, dịch vụ mà trung tâm thành phố hiện hữu chưa có như: quảng trường trung tâm, công viên bờ sông; trung tâm tài chính; trung tâm Hội nghị triển lãm quốc tế; cung thiếu nhi, lâm viên sinh thái... Tuy nhiên, hơn 20 năm sau quy hoạch dự án vẫn còn dở dang, hàng trăm hộ dân khiếu nại từ thành phố đến Trung ương vì cho rằng bị thu hồi đất trái quy định.

Thanh tra Chính phủ hai lần kết luận hàng loạt sai phạm của UBND TP HCM và các bộ ngành liên quan. Thành phố cũng bị yêu cầu thu hồi hàng chục nghìn tỷ đồng do tạm ứng sai quy định, duyệt tổng mức đầu tư các dự án hạ tầng BT không đúng...

Trung Sơn