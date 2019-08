Phó chủ tịch tỉnh Hòa Bình bị kỷ luật vì liên quan gian lận thi cử

Ông Bùi Văn Cửu bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình cảnh cáo vì để xảy ra sai phạm nâng điểm cho 65 thí sinh.

Ngày 31/7, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình xem xét kỷ luật ông Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại địa phương.

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra tỉnh, ông Bùi Văn Cửu đã thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ một số khâu trong quá trình tổ chức kỳ thi, quá trình thực hiện quy chế thi, nhất là chấm thi; không kịp thời phát hiện những sơ hở có thể dẫn đến vi phạm để khắc phục, từ đó để xảy ra việc nâng điểm thi cho 65 thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Ông Bùi Văn Cửu. Ảnh: Quốc hội.

Những vi phạm của ông Bùi Văn Cửu được nhận định là gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân; làm "mất đi cơ hội của các thí sinh khác vào các trường đại học, cao đẳng chính quy". Ủy ban đề nghị Thường vụ trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, kỷ luật ông Bùi Văn Cửu bằng hình thức cảnh cáo.

Ủy ban kiểm tra tỉnh cũng kết luận ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi, Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 đã gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ông Đắc bị xác định thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ một số khâu trong quá trình tổ chức thi, quá trình thực hiện quy chế thi, nhất là khâu chấm thi; bố trí thành viên tại một số Ban của Hội đồng thi sai quy chế thi; thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ cán bộ dưới quyền để một số người chấm thi cấu kết với nhau can thiệp, sửa chữa, nâng điểm thi trái pháp luật cho 65 thí sinh... Ủy ban kiểm tra tỉnh đề nghị Ban Bí thư xem xét, cách chức ông Bùi Trọng Đắc.

Liên quan vụ án gian lận thi cử này, Ủy ban kiểm tra tỉnh đã cảnh cáo ông Nguyễn Đức Lương (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo), bà Đinh Thị Hường (Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo).

Đại tá Nguyễn Thành (Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018) bị khiển trách vì chưa chấp hành đầy đủ nhiệm vụ. 21 thành viên Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 tại Hoà Bình cũng bị yêu cầu rút kinh nghiệm, kiểm điểm.

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, Hòa Bình có hơn 8.900 thí sinh dự thi. Kết quả khiến dư luận nghi ngờ khi số điểm giỏi nhiều bất thường. Trong mùa xét tuyển đại học, Hòa Bình có nhiều thí sinh trúng tuyển vào các trường công an, quân đội - trường có điểm chuẩn cao vượt trội so với mặt bằng chung.

Ngày 3/8/2018, Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, để điều tra sai phạm tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 của địa phương. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố bị can, tạm giam 8 cán bộ, giáo viên, trong đó có ông Nguyễn Quang Vinh (Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục), bà Diệp Thị Hồng Liên (Phó trưởng phòng).

Đến ngày 12/3/2019, Bộ Công an mới hoàn thành kết luận điều tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chấm thẩm định (chấm lại khi có nghi vấn) của thí sinh. Kết quả 63 người năm 2018 và một người năm 2017 có sự thay đổi, điểm chấm thẩm định giảm so với điểm công bố. Trong đó, 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm đã bị thay đổi từ 0,2 đến 9,25 điểm mỗi môn thi.

Ba trường công an đã trả 28 sinh viên Hòa Bình về địa phương để bàn giao cho gia đình quản lý do điểm chấm thẩm định giảm, vi phạm cam kết với nhà trường. Đại học Sư phạm Hà Nội đã xóa tên một thủ khoa năm 2018 do chỉ đạt 21,5 điểm, thấp hơn mức trúng tuyển ngành Sư phạm Ngữ văn 2,5 điểm.

Trong số thí sinh bị trả về, có nhiều em được cho là con cháu của lãnh đạo tỉnh, các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC.