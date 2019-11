Ôtô rơi ba học sinh được đăng kiểm 'đúng quy trình'

Đồng NaiTrung tâm đăng kiểm 6004D ở TP Biên Hòa khẳng định đã kiểm tra ôtô rơi ba học sinh đầy đủ năm bước, "được giám sát chặt chẽ chứ không hời hợt".

"Thời gian đăng kiểm hôm 16/11, ôtô được lắp ghế bên trong xe bốn dãy, đảm bảo và không hề có chốt khóa bên ngoài. Cửa xe phía sau đóng tự động, khít vào thân chứ không hề hỏng", ông Nguyễn Văn Lâm, phụ trách Trung tâm đăng kiểm 6004D, nói với VnExpress về ôtô gặp sự cố sau 10 ngày được nơi này đảm bảo lưu thông bằng chiếc tem kiểm định án ở đầu xe.

Bên trong ôtô đưa đón học sinh sau khi sự việc xảy ra. Ảnh: Phước Tuấn.

Hồ sơ đăng kiểm thể hiện, ôtô Mercedes 16 chỗ sản xuất năm 2004, đăng ký chủ sở hữu tại TP HCM. Theo quy định, đến tháng 12/2024, ôtô sẽ hết hạn sử dụng. Từ tháng 11/2019, do trên 15 năm, xe phải ba tháng kiểm định một lần.

Ông Lâm cho biết, ôtô này đã trải qua quy trình năm bước kiểm tra với thời gian chừng 30 phút như các ôtô khác. Hai công đoạn đầu tiên, các đăng kiểm viên dùng máy chuyên dụng đo khói và kiểm tra hệ thống thắng. Kế tiếp, gầm xe kiểm tra bằng mắt thường, đèn xe được đo bằng máy. Bước cuối cùng là nhận dạng ngoại, nội thất của xe bằng mắt.

"Nếu công đoạn nào không đạt sẽ không được tem kiểm định, đăng kiểm viên sẽ yêu cầu chủ xe đưa đi sửa rồi mới quay lại kiểm định tiếp", ông Lâm nói. Với 8 đăng kiểm viên, bốn người một chuyền, mỗi ngày trung tâm này đăng kiểm khoảng 70 xe. Trong đó, phí đăng kiểm ôtô 16 chỗ là 320.000 đồng

Nhìn qua camera ghi cảnh ba học sinh rơi xuống đường, ông Lâm cho rằng "tài xế đã cải tạo bên trong" sau khi đăng kiểm. "Khoảng cách ghế sau và cửa chỉ có 20 cm, ba học sinh không thể ngồi hay đứng ở khu vực đó được nếu không tháo băng ghế. Rất có thể chủ xe tháo ra để cho xe rộng rãi, sử dụng ghế khác cho các em ngồi", ông Lâm nói.

Trước đó, chủ xe Trần Phúc Định, 35 tuổi, cho biết cửa sau bị hỏng nên anh tự lắp một chốt khóa bên ngoài. Do chốt cài không chặt nên khi xe qua cua, cửa bung ra. Xe đưa đón học sinh khoảng ba tháng. Tuy nhiên, nhóm học sinh hôm xảy ra sự việc anh được điều chở thay cho tài xế khác.

Chiếc xe đang bị tạm giữ tại Công an Biên Hòa. Ảnh: Phước Tuấn.

Ông Dương Mạnh Hưng, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai cho biết đang phối hợp cùng Công an TP Biên Hòa điều tra, xử lý sai phạm. Trong đó tập trung trách nhiệm của tài xế và việc đăng kiểm đúng quy trình hay không. "Trước mắt đã thấy xe đã thay đổi kết cấu rồi", ông Hưng nói.

Theo Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai, năm học 2019-2020, Biên Hòa có 163 xe đăng ký đưa đón học sinh. Qua kiểm tra, hai xe không có phù hiệu. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra giao thông đã phát hiện nhiều vi phạm: chở quá số người quy định, xe chạy không đóng cửa, không có phù hiệu... với 319 trường hợp bị phạt. Hai tài xế bị tước giấy phép lái xe, tịch thu một xe quá niên hạn sử dụng.

Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai cho rằng chủ xe, tài xế đã vi phạm nghiêm trọng về đảm bảo an toàn cho các học sinh. Cơ quan này đã gửi văn bản đề nghị công an tỉnh, UBND TP Biên Hòa kiểm tra xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Xe chở học sinh làm rơi ba cháu nhỏ xuống đường Video ghi lại cảnh ba học sinh rơi xuống đường hôm 26/11. Video: Phước Tuấn - Hoàng Thanh.

Trưa 26/11, ôtô chở 16 học sinh lớp 1 và cô giáo chủ nhiệm từ trường Tiểu học Phan Bội Châu về nhà. Khi qua khúc cua, xe bung cửa sau khiến hai học sinh nữ, một nam cùng cặp sách, ghế nhựa văng xuống đường. Các em không bị thương, tự lồm cồm đứng dậy chạy theo xe. Sự việc được camera trên đường ghi lại.

Phước Tuấn