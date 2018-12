Nhiều tướng công an, quân đội bị kỷ luật trong năm 2018

Hai nguyên Phó tổng cục trưởng Cảnh sát bị cảnh cáo

Năm 2018 ghi nhận việc hàng loạt tướng công an, quân đội bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật, đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật.

Hồi đầu năm, trong kỳ họp thứ 23 từ 12 đến 13/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần B41 (hàm thiếu tướng), Tổng cục V, Bộ Công an.

Theo đó, trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục B41, Phó tổng cục trưởng Tổng cục V, ông Cường đã vi phạm quy chế làm việc; ký giấy ủy quyền và bản cam kết cho phép doanh nghiệp huy động vốn cho dự án nhà ở Đại Kim không đúng pháp luật, tạo sơ hở để cấp dưới lợi dụng phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ngoài ra, ông Cường còn ký duyệt chi không đúng mục đích tiền đóng góp mua nhà của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Cho rằng những vi phạm, khuyết điểm của ông Cường là nghiêm trọng, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Cường. Trong cuộc họp ngày 11 và 12/4, Bộ Chính trị quyết định cảnh cáo ông Cường vì các sai phạm nêu trên.

Ông Trần Quốc Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ảnh: PV

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuối tháng 7 xác định, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng cục IV, Bộ Công an) vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất an ninh và quản lý tài sản công; bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, liên kết kinh doanh, cho thuê đất an ninh không đúng pháp luật. Bảy tướng công an liên quan đã bị kỷ luật.

Theo đó, Trung tướng Lê Văn Minh (Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục IV) chịu trách nhiệm người đứng đầu; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Bùi Xuân Sơn (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó tổng cục trưởng) cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm trong tham mưu thực hiện quản lý, sử dụng đất an ninh của ngành công an khi được giao phụ trách lĩnh vực này.

Trung tướng Bùi Văn Thành (Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp phụ trách Tổng cục IV) cùng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy. Ông Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; thiếu kiểm tra để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục IV.

Cơ quan chức năng còn phát hiện ông Thành đã vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của Bộ Công an. Ông ký văn bản đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng pháp luật và ký một số văn bản không đúng thẩm quyền.

Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên (Phó tổng cục trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy); Trung tướng Ksor Nham (Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó tổng cục trưởng), trung tướng Vũ Thuật (nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng) cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Đảng ủy và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, cơ quan kiểm tra nêu, Thượng tướng Trần Việt Tân (nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Công an) trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ông Trần Việt Tân. Ảnh: CAND.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá những vi phạm của trung tướng Lê Văn Minh, Bùi Xuân Sơn cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục IV là nghiêm trọng; vi phạm của Trung tướng Bùi Văn Thành là rất nghiêm trọng.

Các vi phạm này đã làm thất thoát tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành công an, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Vì vậy, cơ quan kiểm tra đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Trung tướng Bùi Văn Thành và Thượng tướng Trần Việt Tân.

Ngày 28/7, Bộ Chính trị đã kỷ luật Trung tướng Bùi Văn Thành bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng (Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021; Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Công an nhiệm kỳ 2010 - 2015).

Với Thượng tướng Trần Việt Tân, Bộ Chính trị cách chức Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau đó đã cách chức Thứ trưởng Công an đối với ông Bùi Văn Thành và xóa tư cách Thứ trưởng Công an giai đoạn 2011-2016 với ông Trần Việt Tân.

Ngày 8/8, Chủ tịch nước ký quyết định giáng cấp bậc hàm với ông Trần Việt Tân từ Thượng tướng xuống Trung tướng và ông Bùi Văn Thành từ Trung tướng xuống Đại tá.

Ông Bùi Văn Thành. Ảnh: Ngọc Thành.

Tại kỳ họp thứ 29 (ngày 10 đến 12/9), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật cảnh cáo với trung tướng Bùi Xuân Sơn.

Tiếp đó, tại kỳ họp 30 (ngày 17 đến 19/10), Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát đã vi phạm nghiêm trọng Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát. Việc này khiến một số lãnh đạo Tổng cục và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (C50) tiếp tay, bao che cho tổ chức đánh bạc trực tuyến trên Internet diễn ra trong thời gian dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra) và ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng cục cảnh sát, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng C50) bị khai trừ ra khỏi Đảng. TAND tỉnh Phú Thọ mới đây tuyên phạt ông Phan Văn Vĩnh 9 năm tù, ông Nguyễn Thanh Hóa nhận án 10 năm.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát còn nhiều vi phạm trong công tác cán bộ, trong hoạt động điều tra, xử lý một số vụ án và trong thực hiện một số dự án đầu tư...

Trung tướng Nguyễn Công Sơn, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Ảnh: CAND

Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn xác định, Trung tướng Nguyễn Công Sơn (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng); Trung tướng Nguyễn Văn Ba (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng cục trưởng); Thiếu tướng Lê Đình Nhường (Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra - C44); Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ (nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát - C53) và Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh (nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế - C46) cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Tổng cục; chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của cơ quan, đơn vị với cương vị là người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tại kỳ họp thứ 32 (Từ ngày 3 đến 6/12), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật cảnh cáo Trung tướng Nguyễn Công Sơn; Trung tướng Nguyễn Văn Ba và Thiếu tướng Lê Đình Nhường.

Kỳ họp thứ 27 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (ngày 27 và 28/6) nêu rõ, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế, liên doanh, liên kết và thực hiện các dự án nhà ở cho quân nhân.

Theo đó, Thượng tướng Phương Minh Hòa - nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chính ủy và Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015; trực tiếp ký một số văn bản sử dụng đất vào mục đích kinh tế, liên doanh, liên kết không đúng quy định.

Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015; chịu trách nhiệm trong việc xét duyệt danh sách hưởng chính sách nhà ở, đất ở của quân đội, trong đó có một số trường hợp không đúng đối tượng theo quy định.

Tại kỳ họp 28 (từ 24 đến 26/7), Trung tướng Nguyễn Văn Thanh bị cảnh cáo, Thượng tướng Phương Minh Hòa bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật. Ngày 28/7, Ban Bí thư kỷ luật cảnh cáo Thượng tướng Phương Minh Hòa.

Thượng tướng Phương Minh Hoà. Ảnh: TTX

Tại kỳ họp thứ 30, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật khiển trách với Thiếu tướng Phan Tấn Tài. Ông Tài trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đã ký hợp đồng chuyển nhượng 2 khu đất quốc phòng do Quân khu 7 đang quản lý, sử dụng cho doanh nghiệp khi chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đầu tháng 12, Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội bị cảnh cáo.

Cơ quan kiểm tra nêu, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (từ tháng 4/2005 - 1/2012), ông Nghĩa đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu và thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nam Đông - A Lưới.

Thíếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Nghĩa đã dẫn đến công trình đường Nam Đông - A Lưới kém chất lượng, nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng, không sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, quân đội và cá nhân ông Nghĩa.