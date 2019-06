Nhiều tỉnh miền Bắc và Trung nóng trên 38 độ

13h chiều nay, nhiệt độ ở Tương Dương (Nghệ An) đã lên 41, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 40, trung tâm Hà Nội 38 độ C.

Hôm nay, miền Bắc và Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt do tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây. Lúc 13h, 11 tỉnh ghi nhận mức nhiệt trên 38 độ C, trong đó cao nhất là Tương Dương (Nghệ An) 41; Tuyên Hóa (Quảng Bình) 40.

Ở miền Bắc, tâm nóng là đồng bằng sông Hồng, nhiều trạm đo của Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình ghi nhận mức nhiệt 38 độ C. Đây chưa phải là mức nhiệt cao nhất ngày, đến 15-16h nền nhiệt sẽ tăng 1-2 độ C.

Nắng nóng ở miền Trung kéo dài từ ngày 4/6 tới nay, nhiều trẻ em ra kênh thủy lợi Phú Ninh, Quảng Ninh, bơi giải nhiệt. Ảnh: Đắc Thành

Cơ quan dự báo khí tượng cho biết, thứ bảy 22/6 vùng thấp nóng phía tây tiếp tục hoạt động mạnh, miền Bắc và Trung trời vẫn nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày lên 36-38, có nơi trên 40 độ C. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ C. Thời gian nóng trên 35 độ kéo dài từ 10h đến 18h.

Chủ nhật 23/6, nhiệt độ miền Bắc giảm, nhưng nhiều tỉnh vẫn trong ngưỡng nắng nóng 35-37 độ C, trong đó có Hà Nội. Đến thứ hai tuần sau 24/6, những cơn mưa giông sẽ chấm dứt nắng nóng ở miền Bắc.

Miền Trung từ ngày 4/6 đến nay liên tục nắng nóng, dự báo kéo dài đến hết tháng. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động 36-39, vùng núi phía tây trên 40 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh, cuối tuần trời mưa giông nhiều nơi, có nơi mưa vừa (16-50 mm/24 giờ), mưa to (50-100 mm/24 giờ). Nền nhiệt ngày ở Tây Nguyên 30-33 độ, Nam Bộ 32-34 độ.

Cơ quan dự báo khí tượng cảnh báo, nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp với độ ẩm không khí thấp sẽ làm gia tăng nguy cơ hỏa hoạn, cháy rừng ở miền Bắc và Trung. Ngoài ra, nắng nóng gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt nếu người dân tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Xuân Hoa