Nhiều lực lượng được đề nghị giữ trật tự BOT An Sương

Giám đốc Sở Giao thông TP HCM: 'BOT An Sương không thu phí quá hạn'

Sở Giao thông vận tải TP HCM vừa đề nghị Công an thành phố, UBND quận Bình Tân bố trí lực lượng theo dõi, xử lý tình trạng mất an toàn giao thông tại trạm thu phí An Sương - An Lạc (Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO làm chủ đầu tư), không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Lực lượng thanh tra, CSGT sẽ thường xuyên tuần tra, xử lý các ôtô đỗ sai quy định trên Quốc lộ 1, đoạn qua quận Bình Tân, đặc biệt là khu vực BOT An Sương - An Lạc.

Thông tin, chủ trương thu phí của dự án sẽ được Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn đăng lên các bảng thông tin điện tử trên Quốc lộ 1 để người dân nắm rõ.

Động thái này được Sở GTVT đưa ra để tránh tái diễn sự cố tụ tập đông người gây ùn tắc tại khu vực trạm thu phí trong nhiều ngày qua.

BOT An Sương - An Lạc phải xả trạm vì nhiều tài xế dừng xe phản đối việc thu phí. Ảnh: Sơn Hòa.

Trước đó, chiều 3/12, hàng chục người chạy ôtô đến BOT An Sương - An Lạc phản đối việc thu phí vì cho rằng trạm đã hoạt động quá hạn 31 tháng. Bộ Giao thông vận tải chỉ cho phép chủ đầu tư thu phí từ tháng 4/2004, kéo dài 145 tháng.

Các tài xế dừng xe tranh luận với nhân viên trạm khá lâu khiến nhiều ôtô phía sau bị ùn ứ. Tình trạng kẹt xe ở hai chiều đường mỗi lúc một nghiêm trọng nên các nhân viên cho xả trạm. Nhiều ôtô đồng loạt bấm kèn, hò hét chạy qua. Công an Bình Tân điều hàng chục chiến sĩ chia lực lượng túc trực cả hai bên đường điều tiết giao thông. Tuy nhiên, nhiều ngày sau tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Theo Công ty IDICO, hợp đồng với Bộ Giao thông đã hết hạn vào năm 2017. Tuy nhiên, đơn vị sau đó đã ký hợp đồng với TP HCM thực hiện đầu tư các hạng mục khác như cầu vượt Tỉnh lộ 10, cầu vượt Hương lộ 2, cầu vượt Ngã 4 Gò Mây... Với việc ký kết mới này, đơn vị được phép thu phí đến năm 2033. IDICO đã giải thích đồng thời cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan việc thu phí nhưng các tài xế không đồng ý và cố tình đậu xe tại trạm gây ùn tắc giao thông.

Từ hình ảnh camera ghi lại, một số trường hợp tài xế cho xe chạy vòng qua trạm nhiều lần để cố tình phản đối thu phí. Ngoài ra có khoảng 40 người không có chức năng nhưng cũng tụ tập tại khu vực này.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP HCM Bùi Xuân Cường khẳng định chủ đầu tư đang làm đúng hợp đồng với thành phố.

Hữu Nguyên