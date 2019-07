Người nước ngoài đến Đà Nẵng ăn xin

Ngoài hai người Trung Quốc đã bị trục xuất, công an Đà Nẵng đang theo dõi hai phụ nữ nước ngoài thường lang thang xin ăn ở quán ăn.

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng chiều 25/6 phát hiện He Jian Jian (26 tuổi, ngụ TP Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc) xin tiền tại khu vực Lăng Ông (gần công viên biển Đông).

He nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ qua cửa khẩu phía Bắc, thị thực có thời hạn ba tháng. Người này đón xe khách vào Đà Nẵng ăn xin được bốn ngày thì bị phát hiện. Công an đã đưa He theo xe khách về cửa khẩu Lạng Sơn để về nước.

He Jian Jian bị cơ quan chức năng phát hiện khi ăn xin ở khu vực ven biển Đà Nẵng: Ảnh: Đ.N.

Trước đó hồi tháng 3, cơ quan chức năng Đà Nẵng nhận tin báo của người dân về việc ở trục đường trung tâm thành phố (quận Hải Châu) có một người nước ngoài lang thang ăn xin ở các nhà hàng, quán ăn.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Đà Nẵng xác định người đàn ông trên 60 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Ông ta đến Đà Nẵng ngày 26/3, thuê phòng trọ và hàng ngày đi hành nghề. Khi bị nhắc nhở, ông ta tự nguyện xin về nước.

Nhà chức trách cho biết, đây chỉ là hai trong số nhiều trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và đến Đà Nẵng ăn xin, trên danh nghĩa khách du lịch. Nhiều người vờ bị khiếm thính để xin tiền.

Công an đang theo dõi một số người tình nghi, trong đó có hai phụ nữ nước ngoài thường lang thang xin ăn ở các hàng quán, đồng thời kêu gọi người dân ghi nhận thêm chứng cứ để làm cơ sở xử lý.

Đà Nẵng lâu nay được biết đến với thương hiệu "thành phố 5 không", trong đó không có người lang thang xin ăn.