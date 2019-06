Nhiều công an không có dụng cụ chuyên dụng đã bẻ cành cây dập lửa. Nguyên nhân cháy rừng chưa được xác định. Tuy nhiên, từ ngày 4/6 đến nay, miền Trung liên tục nắng nóng nóng gay gắt trên 37 độ C, tâm điểm là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Lớp thực bì bên dưới rừng khô rang, chỉ một sơ suất nhỏ của con người cũng có thể gây cháy.