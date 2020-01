Người đàn ông ôm con định nhảy cầu Long Biên

Hà NộiNgười đàn ông 31 tuổi ở quận Thanh Xuân đi xe máy đưa con trai 7 tháng tuổi ra giữa cầu Long Biên, rồi bế con leo xuống dầm cầu, trưa 9/1.

Nhiều người đi đường nhìn thấy sự việc trên đã dừng lại khiến cầu ùn tắc kéo dài. Nhận được tin báo, Trung úy Nguyễn Văn Tuấn, Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ ở ngã ba Hàng Đậu - Trần Nhật Duật đến hiện trường phân luồng giao thông, thuyết phục người đàn ông bình tĩnh.

Người đàn ông ôm con 7 tháng tuổi ngồi dưới dầm cầu Long Biên. Ảnh: Thanh Huế

"Cháu bé liên tục gào khóc, còn anh này cũng có dấu hiệu hoảng loạn. Tôi vừa gọi cho lực lượng cứu hộ vừa trò chuyện, khuyên ngăn anh ta không làm điều dại dột", trung úy Tuấn kể lại.

Nhân viên cứu hộ đưa cháu bé từ trụ cầu Long Biên lên. Ảnh: Thanh Huế

Gần một giờ sau, lực lượng cứu hộ đến hiện trường, tiếp cận để đưa người đàn ông và con trai lên khu vực an toàn. Vợ của người đàn ông cũng có mặt tại hiện trường. Tại công an phường Ngọc Thụy, anh này cho biết "do cãi nhau với vợ nên có ý định ôm con tự tử".

Thanh Huế - Tất Định