Người dân đến chùa phải đeo khẩu trang

Ngày 11/2, thượng toạ Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký văn bản về phòng chống dịch cúm corona, với nội dung nêu trên.

Các chùa, cơ sở thờ tự được yêu cầu hướng dẫn phật tử thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chốn dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế. "Phải coi việc tuyên truyền kỹ năng phòng, chống dịch bệnh là trách nhiệm của mỗi tăng ni đối với bản thân và cộng đồng", văn bản nêu.

Các chùa bố trí tình nguyện viên phát khẩu trang và hướng dẫn phật tử đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn đúng cách. Các bài thuyết giảng, thuyết pháp trong chùa sẽ lồng ghép khuyến cáo của Bộ Y tế về dịch bệnh.

Hệ thống tuệ tĩnh đường trên cả nước được yêu cầu lập kế hoạch sẵn sàng tham gia ứng phó cùng các cơ sở y tế để chăm sóc, phát hiện sớm những người có biểu hiện hoặc đã mắc bệnh, đưa đến cơ sở y tế hoặc nơi cách ly.

Giáo hội khuyến cáo phật tử hạn chế đến vùng dịch nguy hiểm như huyện Tam Đảo, Bình Xuyên, Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc).

"Các chùa thực hiện nghiêm việc tạm dừng tổ chức lễ hội, khoá lễ, khoá tu tập trung đông người đến từ nhiều vùng, nhiều địa phương khác nhau. Chỉ tổ chức các khóa lễ cầu nguyện quốc thái dân an thường nhật tại chùa và cơ sở tu viện độc lập", Giáo hội Phật giáo yêu cầu.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Tôn giáo Chính phủ với Giáo hội Phật giáo Việt Nam về chống dịch ngày 11/2, bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Văn hoá cơ sở (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) nêu thực trạng, nhiều người dân đi chùa không thực hiện đúng các khuyến cáo về phòng chống dịch cúm corona.

Bà Hương dẫn chứng, chùa Tam Chúc dù rất đông người đến nhưng không có các cảnh báo phòng dịch. Nhiều người mang theo trẻ nhỏ song không đeo khẩu trang. "Tôi xem chỉ khoảng một nửa du khách đeo khẩu trang, khi hành lễ thì nhiều người bỏ khẩu trang. Đến chùa như vậy tôi thấy không yên tâm vì tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh", bà Hương nói.

Ngày 11/2, WHO công bố tên của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra là Covid-19, giải thích rằng "co" là viết tắt của corona, "vi" là virus và "d" là dịch bệnh (disease). Đến sáng 12/2, thế giới có hơn 45.000 người mắc bệnh; 1115 người tử vong. Tại Việt Nam có 15 ca nhiễm, chưa có người tử vong.