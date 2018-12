Ngột ngạt trong nắng nóng 40 độ giữa thủ đô

Hà Nội có thể nóng 40 độ C / Trùm chăn tránh nóng khi tham gia giao thông

Hơn 22h đêm, Hoàng Vân (24 tuổi, Cầu Giấy) vẫn ngồi ở quán trà đá trên đường Nguyễn Phong Sắc, không dám về phòng vì quá nóng. "Mọi đồ vật trong phòng đều như bốc hỏa, chờ đến nửa đêm mà độ nóng không giảm là bao. Giờ gọi phòng trọ là lò bát quái cũng không ngoa", Vân nói.

Làm việc tại công ty truyền thông, thu nhập ở mức trung bình, Vân cùng vài người bạn thuê căn nhà 5 tầng ở khu vực Cầu Giấy để ở. Nhà hướng Tây, xung quanh không cây cối hay nhà khác che chắn nên khá dễ chịu vào các mùa khác, nhưng đến hè thì trở thành nơi hấp thụ nhiệt, nhất là căn phòng gần 20 m2 trên tầng 4 nơi chị em Vân ở.

Tuyệt chiêu chống nóng mùa hè, đặt hai chậu đá trước quạt cho hơi mát tỏa ra cả phòng. Ảnh: T.H.

Vân tạm thời phải thay đổi thói quen sinh hoạt, dậy thật sớm đi làm, lên cơ quan ngồi điều hòa cho mát. Tối về muộn để tránh hơi nóng hầm hập từ mặt đường phả lên. Chị "trốn" được ở trên cơ quan, nhưng em gái đang ôn thi hết học phần thường ở trong phòng ôn thi. Nhiều hôm đi làm về, Vân thấy em gái nhễ nhại mồ hôi, có khi lả người vì nóng.

Buổi tối trước khi đi ngủ, cứ 10 phút chị em Vân lại dùng khăn ướt lau qua giường chiếu, nền nhà một lần. Nhưng chỉ cần đặt lưng xuống vài phút là hơi nóng lại bốc lên, không ngủ nổi. Ban đêm có gió, sân thượng tầng 5 trở thành chỗ ăn ngủ của hai chị em.

Thi thoảng phải ra ngoài đi gặp gỡ khách hàng, thời trang mùa hè của Vân trong những ngày này là trùm trên quấn dưới kín mít. "Đi ra đường nắng như rang, vào giờ cao điểm còn gặp cảnh tắc đường, xe cộ đi lại lộn xộn không ai chịu nhường nhịn ai, người lúc đó muốn phát điên. Nếu gặp đèn đỏ tới 90 giây thì đúng là ác mộng", Vân kể và cho biết dù biết sai luật, nhưng nếu trước đèn đỏ có bóng cây râm mát thì cả đoàn xe đều dừng lại, không chịu tiến lên sát vạch chờ.

Chần chừ mãi, Vân quyết định cuối tháng này lấy lương phải lắp điều hòa mới có thể chịu đựng nổi mùa hè. Giá chiếc điều hòa một chiều, công suất vừa phải cho căn phòng gần 20 m2 khoảng 5-6 triệu đồng, cộng tiền công lắp đặt thì hết trọn tháng lương của cô, chưa kể thêm vài trăm nghìn tiền điện mỗi tháng.

Công việc tiếp thị sản phẩm khiến anh Lê Mạnh Hùng (26 tuổi, Thanh Xuân) phải ra ngoài đường nhiều. Không chịu được nắng rát bỏng da thịt, anh cũng mặc áo chống nắng, khẩu trang, kính mát như chị em. Bình thường, buổi trưa Hùng vẫn ăn cơm quán bình dân nhưng mấy hôm nay đều tìm nơi có máy lạnh hoặc vào quán cơm văn phòng. Buổi tối, Hùng thường ăn uống, tắm rửa qua loa rồi chạy sang nhà bạn cách chỗ trọ gần 2 km để ngủ nhờ phòng có điều hòa.

Thời trang trùm trên quấn dưới kín mít của người dân sống ở thủ đô những ngày nắng nóng. Ảnh: Ngọc Thành.

Gia đình 4 người của chị Thúy Hằng (trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm) mấy ngày nay vật lộn với cái nóng của đêm hè. Chị phải đặt hai chậu đá to trước quạt để hơi mát tỏa ra khắp phòng nhưng chưa đầy 10 phút sau đá đã tan hết. Muốn lắp điều hòa nhưng chưa đủ tiền nên cả nhà động viên nhau cố chịu. Buổi tối, gia đình chị lại kéo nhau ra gần hồ Phú Diễn tản bộ, dạo mát. Khuôn viên hồ đông nghịt người, hàng chục quán trà đá, nước mía hoạt động hết công suất.

Anh Toàn, chồng chị Hằng làm công nhân công trường xây dựng kêu rằng những người làm việc dưới nắng như anh mới khổ. Trên đầu là nắng, dưới chân là nền xi măng bỏng rát, xung quanh bốc hơi hầm hập, có người đã ngất xỉu khi xách hồ cho thợ xây. Để kịp tiến độ công trình, các công nhân vẫn phải tuân thủ giờ làm cố định, song buổi sáng làm sớm hơn khoảng một tiếng, buổi chiều nghỉ muộn hơn để tránh nóng, không làm ban đêm vì sợ kiệt sức.

Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn trung ương, Hà Nội trở thành tâm điểm nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày 14/6 tại trạm Láng (Hà Nội) là 40 độ C, các trạm khác đều ở ngưỡng 38-39 độ C. Đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng có mái che, thực tế ở ngoài trời thường cao hơn 2-4 độ C. Dự báo hôm nay nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày 39 độ C, thời gian có mức nhiệt trên 35 độ C khoảng 14 giờ.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các sở, ngành và từng quận huyện phải có biện pháp ứng phó. Đặc biệt, Tổng công ty Điện lực Hà Nội cần kịp thời xử lý các sự cố về điện trên địa bàn, dừng kế hoạch cắt điện để sửa chữa trong lúc nắng nóng đang ở cao điểm. Công ty nước sạch bổ sung trạm bơm tăng áp đảm bảo cung cấp đủ nước cho nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất nước sạch cục bộ tại các khu dân cư, tổ dân phố.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây cùng hiệu ứng phơn mạnh, Bắc và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng thứ hai kể từ đầu tháng 6. Dự báo đêm 15/6, khối không khí lạnh nhỏ tác động gây mưa sẽ khiến miền Bắc giảm nhiệt. Ở miền Trung, sau 16/6 nắng nóng mới giảm.

Năm 2015, tác động của El Nino khiến miền Bắc và miền Trung hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục vào cuối tháng 5 và tháng 7. Trong tháng 5/2015, riêng nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội đo được trong lều khí tượng lên đến 40,3 độ C, nóng nhất trong vòng 40 năm trở lại đây.

Phương Hòa