Nghệ An hủy quy hoạch dự án có cần cẩu đè chết nam sinh

Ông Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An, cho biết ngày 11/11 đã ký quyết định hủy bỏ Quyết định chủ trương đầu tư và quy hoạch xây dựng dự án chung cư - biệt thự liền kề tại khối 5, phường Trường Thi (TP Vinh).

Văn bản nêu rõ hủy bỏ Quyết định số 1190 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư, cho phép lập quy hoạch xây dựng và Quyết định số 2443 của UBND ngày 31/5/2016 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu chung cư - biệt thự liền kề tại khối 5, phường Trường Thi (TP Vinh). "Lý do hủy quyết định là ban hành chưa phù hợp với quy định", ông Điền nói.

3 ngày sau khi quyết định chủ trương đầu tư được hủy bỏ, cần cẩu đang thi công chung cư - biệt thự tại khối 5, phường Trường Thi (TP Vinh) đổ sập, một phần tay cẩu vắt ngang dãy nhà 3 tầng trường THPT Lê Viết Thuật đè chết một học sinh.

Móng cần cẩu tháp lúc xảy ra tai nạn. Ảnh: Hải Bình.

Đánh giá sự cố là tai nạn nghiêm trọng, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an thành phố Vinh điều tra, sớm kết luận. Sở Xây dựng, Sở Lao động và UBND thành phố Vinh kiểm tra về an toàn lao động, các thủ tục về xây dựng.

Ông Nguyễn Hoài An, Chủ tịch UBND thành phố Vinh, cho hay kết quả điều tra ban đầu về vụ tai nạn được xác định do lún sụt đế móng cẩu tháp và do lắp cần trục vào trụ tháp khi chưa lắp neo chống lật. Khi xảy ra tai nạn, cần trục tháp mới lắp dựng, đang căn chỉnh và chưa được kiểm định.

Trước đó vào ngày 31/5, tỉnh Nghệ An có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu chung cư - biệt thự liền kề tại khối 5, phường Trường Thi. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần xây dựng Trường Thành.

