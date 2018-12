Ngày mai không khí lạnh tràn đến miền Bắc

Miền Bắc sắp đón gió mùa, miền Nam nắng nóng

Chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu với đới gió đông nam ẩm, bốn ngày qua Bắc Bộ thường xuyên mưa nhỏ, mưa phùn vào đêm và sáng, đến trưa trời chuyển nắng nhẹ, nhiệt độ tăng lên 25-26.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, khoảng sáng mai tràn đến Bắc Bộ, sau đó xâm lấn Bắc Trung Bộ và một số nơi Trung Trung Bộ.

Do không khí lạnh lệch đông, mang theo hơi ẩm từ biển vào nên từ mai Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, nền nhiệt giảm 6-8 độ so với hôm nay. Thấp nhất phổ biến 14-17, vùng núi 10-13, núi cao dưới 9 độ C.

Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 15, cao nhất 23 độ, trời mưa nhỏ. Dự báo đợt lạnh chỉ kéo dài hai ngày, từ 24/2 miền Bắc giảm mưa, trời hửng nắng về chiều.

Thời tiết chủ đạo trong mùa xuân là se lạnh, sương mù và mưa nhỏ. Ảnh minh họa: Minh Cương

Không khí lạnh khiến vịnh Bắc Bộ, bắc biển Đông từ trưa và chiều mai 22/2 hứng gió đông bắc cấp 6, giật tăng hai cấp, biển động.

Chuyên gia khí tượng cho biết, từ cuối tháng 2 thời tiết chuyển dần sang xuân, miền Bắc sẽ thường xuyên mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Rét đậm, rét hại (nhiệt độ trung bình ngày từ 15 và 13 độ trở xuống) ít khả năng xuất hiện.

Xuân Hoa