Ngành điện rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính

Trong năm 2016, một loạt giải pháp đồng bộ đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN thực hiện. Công ty áp dụng cơ chế "một cửa", công khai về trình tự, thủ tục, đơn giá, định mức trong khâu cấp điện mới tại các phòng giao dịch khách hàng, website các đơn vị điện lực…

EVN chủ động cung cấp các dịch vụ trọn gói, phục vụ khách hàng tận nơi theo yêu cầu. Bên cạnh đó, phần mềm quản lý điện trung áp đưa vào các đơn vị giúp quản lý chặt toàn bộ quy trình cấp điện, hỗ trợ khách hàng theo dõi thông tin trực tuyến về tiến độ thực hiện qua website chăm sóc khách hàng.

Nhờ việc sửa đổi quy trình cấp điện, thời gian thực hiện các thủ tục của ngành điện từ 18 ngày (năm 2014) xuống còn không quá 10 ngày (năm 2016).

Ông Khoa Anh Dũng - phụ trách cơ điện tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hải Đăng (quận Ba Đình, Hà Nội) nhìn nhận sự đổi mới trong quy trình thủ tục "một cửa", thái độ phục vụ chu đáo đã khiến ông thay đổi cách nhìn về ngành điện. Sau khi đăng ký thủ tục lắp biến áp 400kVA tại Công ty Điện lực Ba Đình gần một năm, biến áp luôn được cấp điện ổn định, an toàn, chưa gặp trường hợp mất điện không báo trước.

Còn ông Trần Tâm - Giám đốc Công ty Tâm Bình Phương (quận Thủ Đức, TP HCM) mất chưa tới 2 tuần kể từ khi đăng ký thủ tục tại Tổng công ty Điện lực TP HCM đã được lắp biến áp 250kVA. Trong quá trình điện lực thực hiện công việc, ông Tâm có thể giám sát, theo dõi tiến độ lắp đặt nhờ cập nhật trực tuyến trên website chăm sóc khách hàng.

Các chuyên gia đánh giá nỗ lực của ngành điện sẽ tạo động lực cho sự phát triển kinh tế đất nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo kết quả khảo sát của Ngân hàng Thế giới về chỉ số tiếp cận điện năng tại Việt Nam, nhiều chỉ tiêu trong năm 2016 đều cải thiện so với năm trước. Chỉ số tiếp cận điện năng cũng là một trong 10 chỉ số được Ngân hàng Thế giới khảo sát để đánh giá môi trường kinh doanh tại 190 quốc gia toàn cầu.

Cụ thể, số thủ tục giảm từ 6 xuống 5. Số ngày thực hiện giảm 13 ngày, từ 59 xuống còn 46 ngày, trong đó thời gian thực hiện một hợp đồng của điện lực chỉ còn 11 ngày (giảm 4 ngày). Ngân hàng Thế giới nhận định, mức này đã tiến rất gần sát nhóm ASEAN 4 và tốt hơn các nước trong khu vực như Indonesia, Đông Timor, Campuchia, Myanmar, Lào.

Báo cáo Môi trường kinh doanh 2017 (Doing Business 2017) của Ngân hàng Thế giới xếp hạng chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đứng thứ 96 trên 190 quốc gia, tăng 5 bậc so với năm 2015. Đây là một trong 5 chỉ số tiến bộ nhất, đưa môi trường kinh doanh Việt Nam lên vị trí 82 trên 190 quốc gia, tăng 9 bậc so năm trước.

Minh Trí