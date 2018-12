Mưa lũ ở miền Trung làm 14 người chết

Nước rút chậm, nhà dân ở Tam Kỳ ngập hơn một mét

Quảng Nam năm người chết do mưa lũ

Sáng nay, Quảng Nam mưa nhỏ, nước lũ ở huyện Thăng Bình và Phú Ninh đã rút hết. Riêng tại TP Tam Kỳ, ba khu phố nằm bên sông Bàn Thạch gồm Trường Đồng, Đoan Trai (phường Tân Thạnh) và Cồn Thị (phường Phước Hòa) nhiều đoạn đường còn ngập nửa mét.

Khi nước bắt đầu rút khỏi nhà, người dân lau chùi, đẩy bùn ra và sắp xếp lại đồ dùng trong gia đình. Ông Huỳnh Đức Hồi, khối phố Đoan Trai cho biết, lũ ngâm hai ngày khiến nhiều tài sản hư hỏng. "Nước lên quá nhanh, tôi không thu dọn kịp khiến hai tấn lúa, tủ lạnh, máy giặt, ba xe máy ngập nước", ông Hồi nói.

Ông Huỳnh Văn Hồi, ở phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ cùng vợ đẩy bùn, lau chùi nhà sau khi nước rút. Ảnh: Đắc Thành.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam cho biết, đợt mưa lũ làm 17.600 hộ ở huyện Phú Ninh, Thăng Bình và TP Tam Kỳ bị ngập; gần 6.000 hộ phải đi sơ tán, đến nay đã về nhà. Toàn tỉnh có 14.000 gia cầm, gia súc chết; 178 ha thủy sản bị ngập và tràn bờ.

Mưa lũ khiến năm người chết, trong đó có một dân quân xã Tam Thăng trong lúc đi cứu hộ người dân ngập lụt, do đuối sức dẫn đến tử vong.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam ra thông báo vận hành, điều tiết hạ thấp mực nước hồ Phú Ninh chiều 12/12 với lưu lượng 170-276 m3/s xuống hạ du. Nhiều người dân TP Tam Kỳ, các huyện Phú Ninh, Núi Thành và Thăng Bình lo ngại bị ngập lụt do xả nước.

Tuy nhiên, ông Trương Xuân Tý, Chi cục trưởng Thủy lợi Quảng Nam cho biết, việc điều tiết hạ mức nước xuống là để bảo đảm an toàn cho công trình. "Với lượng nước này sẽ không gây ảnh hưởng ngập lụt vùng hạ du", ông Tý nói.

Lúa của người dân Quảng Nam mặc dù đã kê lên cao nhưng vẫn bị ngập nước. Ảnh: Đắc Thành.

Bình Định có 6 người chết trong lũ

Sáng 12/12, Bình Định hửng nắng, nước đã rút gần hết. Ban Phòng chống thiên tai tỉnh cho biết, trận lụt ba ngày qua làm ngập hơn 10.000 nhà, hiện chỉ còn dưới 100 nhà bị ngập ở huyện Hoài Ân và Phù Cát.

Mưa lũ khiến 6 người chết, trong đó 3 người ở huyện Phù Mỹ, 3 người ở huyện Hoài Nhơn. Ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, hôm qua dân quân Phạm Duy Quang (27 tuổi) trong lúc vớt bèo bám vào thành cầu để khơi thông dòng chảy, đã bị trượt chân xuống dòng nước xiết dẫn đến tử vong.

Mưa lũ làm ngập úng 8.500 ha lúa mới gieo sạ, gần 600 ha hoa màu bị ngập, hơn 47.000 con gia cầm và hơn 400 gia súc chết. Toàn tỉnh có hơn 60 km đê kè, kênh mương bị sạt lở, gần 180 đập bổi bị cuốn trôi.

Quốc lộ nối Quảng Ngãi với Kon Tum bị sạt lở

Sau ba ngày mưa lụt làm hơn 1.000 nhà bị ngập sâu, hôm nay nước lũ ở Quảng Ngãi đã rút hết. Một số trường học ở vùng trũng đang dọn dẹp để sớm đón học sinh trở lại trường.

Ban Phòng chống thiên tai tỉnh cho biết, mưa lũ đã làm một người chết, một người mất tích, một người bị rắn độc cắn bị thương khi đang dọn nhà chạy lũ.

Công an huyện Ba Tơ khắc phục điểm sạt lở trên quốc lộ nối Quảng Ngãi với Kon Tum. Ảnh: Thạch Thảo.

Tại huyện Ba Tơ, rạng sáng 11/12, mưa lớn khiến hàng chục khối đất đá ở đèo Chát trên quốc lộ 24 nối Kon Tum với Quảng Ngãi đổ xuống, gây ách tắc. Công an huyện Ba Tơ và xã Ba Động đã thu dọn đất, chốt chặn phương tiện, ngăn nguy hiểm cho người dân. Đến trưa nay, quốc lộ đã thông tuyến.

Từ ngày 8 đến 11/12, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động gió đông, miền Trung có mưa to. Bốn địa phương gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, mưa rất to, nhiều nơi trên 800 mm, gây ngập lụt diện rộng. Mức độ ngập từ 0,3 đến 2 mét.

Theo báo cáo từ các địa phương, toàn vùng có 14 người chết (Quảng Nam 5, Bình Định 6, Quảng Trị 2, Thừa Thiên Huế 1), một người ở Quảng Ngãi mất tích. Hơn 33.520 nhà bị ngập, gần 6.000 hộ phải di dời.

Miền Trung lại mưa to

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to. Lượng mưa từ 19h ngày 11/12 đến 13h ngày 12/12 phổ biến 30-80 mm, có nơi trên 120 mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 310 mm, Mỹ Chánh (Quảng Trị) 160 mm, Trà My (Quảng Nam) 120 mm, Minh Long (Quảng Ngãi) 120 mm.

Dự báo đêm nay và ngày mai 13/12, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa mưa to, phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có thể kéo dài đến ngày 16/12. Tổng lượng mưa khoảng 300-400 mm/đợt, có nơi trên 500 mm.

Các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu 3-6 m, hạ lưu 2-4 m. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam ở mức báo động 1-2; các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên ở báo động 2-3. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, đô thị các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên.