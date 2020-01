Mưa đá làm hỏng hàng nghìn nhà dân

Ba đợt mưa đá chiều tối 24/1 (30 Tết) khiến hơn 2.500 ngôi nhà ở tỉnh Bắc Kạn bị hư hỏng mái, kinh phí khắc phục khoảng 30 tỷ đồng.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, từ trưa đến 21h30 ngày 24/1, địa bàn xảy ra ba đợt mưa đá. Hơn 2.540 ngôi nhà bị hỏng mái, mức độ hỏng trên 50%. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là huyện Ngân Sơn (1.659 nhà), Chợ Mới (416), Bạch Thông (388), Na Rì (54), Chợ Đồn (25).

Sáng 25/1 (mùng 1 Tết), Đoàn công tác của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai do Bộ trưởng, Phó trưởng Ban Thường trực Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu, đã lên Bắc Kạn chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đảm bảo người dân đón xuân, ổn định nơi ở.

Ngoài Bắc Kạn, hôm qua nhiều tỉnh như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Cao Bằng, Quảng Ninh cũng xuất hiện mưa đá. Tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, trận lốc xoáy cùng mưa đá đã làm tốc mái 13 ngôi nhà.

Mưa đá ở huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn tối 24/1. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Ghi nhận của cơ quan khí tượng, từ 19h ngày 24/1 đến 7h sáng nay miền Bắc mưa phổ biến 10-30 mm. Một số trạm mưa lớn hơn như: Đình Lập (Lạng Sơn) 60 mm, Phả Lại (Hải Dương) 100 mm, Hà Nội 80 mm, Bến Hồ (Bắc Ninh) 120 mm. Mưa đã gây ngập cục bộ ở Hà Nội trong đêm giao thừa.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, giông lốc, mưa đá xuất hiện do sự tương tác của không khí lạnh với hội tụ gió trên cao. Tháng 1 vẫn là chính đông, thời tiết chủ đạo là rét, mưa nhỏ, mưa phùn, việc xuất hiện mưa đá vào thời điểm này là hiếm gặp (thường giao mùa tháng 4-5 và 9-10 mới có).

Cơ quan khí tượng cho biết, không khí lạnh từ phương Bắc sáng nay đã tràn xuống miền núi phía Bắc, chiều và đêm nay sẽ tới Đông Bắc Bộ (gồm Hà Nội), sau đó đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, hôm nay Đông Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vừa (16-50 mm trong 24 giờ), có nơi mưa to (50-100 mm trong 24 giờ) và giông.

Đêm nay, mưa có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ giảm 4-6 độ so với hôm qua. Riêng Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm nay trời rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ trở xuống), vùng núi có nơi rét hại (trung bình ngày từ 13 độ trở xuống). Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Dự báo đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ kéo dài 4-5 ngày.

Xuân Hoa