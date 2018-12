Miền Bắc mưa rét đến giữa tuần sau

Miền Bắc đón gió mùa, vùng núi cao rét dưới 5 độ

Gió mùa đông bắc tràn về từ đêm 6/12, đến hôm qua được tăng cường gây ra những cơn mưa rào ở miền Bắc. Sáng nay 8/12, nhiệt độ toàn miền giảm 3-7 độ so với sáng qua, khoảng 15-18. Vùng Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ giảm mạnh nhất.

Nằm ở độ cao hơn 1.200 m so với mực nước biển, là nơi đầu tiên đón gió mùa từ phương Bắc tràn về, đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng nay rét 5 độ C, thấp nhất toàn miền. Năm trạm đo của Hà Nội ghi nhận nhiệt độ 15-16.

Với sự bổ sung liên tục của gió mùa đông bắc kèm theo những cơn mưa rả rích, nền nhiệt hôm nay ở Hà Nội, vùng Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ gần như đi ngang. Thấp nhất của thủ đô chỉ khoảng 14 độ C.

Người Hà Nội ra đường với mũ áo kín mít để chống lạnh. Ảnh: Ngọc Thành

Cơ quan khí tượng cho biết, hôm nay gió mùa đông bắc sẽ tràn đến Tây Bắc Bộ, sau đó xâm lấn một phần Trung Trung Bộ.

Từ chủ nhật đến thứ tư tuần sau (9-11/12), trung du và một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ sẽ rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ trở xuống), miền núi rét hại (trung bình ngày từ 13 độ trở xuống). Hà Nội khoảng 14-19 độ C.

Các điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu), Đồng Văn (Hà Giang) nhiều khả năng nhiệt độ xuống dưới 5. Đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) xuống 0 độ, băng giá sẽ xuất hiện.

Gió mùa đông bắc tràn đến bắc miền Trung vào đêm qua và sáng nay, gây mưa rất to ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Cơ quan khí tượng ghi nhận, trong 3-5 giờ qua, Thanh Thủy (Nghệ An) mưa 130 mm; Mỹ Sơn, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) 120 mm.

Trong 1-3 giờ tới, các khu vực trên tiếp tục mưa to với lượng 30-60 mm. Nguy cơ sạt lở đất, ngập úng có thể xảy ra ở các huyện Thanh Chương, Đô Lương (Nghệ An); Hương Sơn, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh).

Nhiệt độ bắc miền Trung giảm mạnh, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chỉ 18-23; từ TP Đà Nẵng trở vào Quảng Ngãi 22-27.