Miền Bắc mưa lạnh hết ngày mai

Ngày cuối tuần, miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ ban ngày xuống thấp, Hà Nội chỉ 15, điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) chỉ 13. Về đêm, nhiệt độ giảm sâu, trời mưa phùn, Hà Nội còn 13, Sa Pa 9.

Ngày mai 20/1, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh. Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội dao động 16-18, vùng núi cao như Sa Pa, Sìn Hồ chỉ 9-14 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết, những ngày tiếp theo, không khí lạnh yếu dần, nhiệt độ tăng nhanh cho đến sát Tết Canh Tý. Ngày 21/1 (27 Tết), Hà Nội hửng nắng, cao nhất lên 24, thấp nhất 19 và tăng thêm hai độ trong ngày tiếp theo.

Bắc Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ xuống thấp, TP Vinh (Nghệ An) hôm nay 16-22 độ. Từ ngày mai, Bắc Trung Bộ duy trì mức nhiệt 18-21, sau đó mỗi ngày tăng 1-2 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận những ngày tới trên 25 độ C. Ngày 23/1 (29 Tết) Đà Nẵng dao động 21-30 độ, Bình Thuận 21-28 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn đang trong mùa khô nên thời tiết từ nay đến trước Tết Canh Tý tương đối ổn định. Ngày 23/1 (29 Tết), TP HCM 23-34 độ, Tây Nguyên 13-32 độ C.

Theo cơ quan khí tượng Việt Nam, trừ Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, nhiệt độ trung bình tháng 12/2019 các vùng miền khác cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 0,5-1 độ. Trong 10 ngày đầu tháng 1/2020, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn 4-5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn 1-2 độ C.

Tổ chức khí tượng thế giới ghi nhận nhiệt độ toàn thế giới năm 2019 cao thứ nhì từ trước đến nay, chỉ kém năm 2016. Riêng châu Á, 2019 là năm có nhiệt độ cao thứ ba trong chuỗi 110 năm qua, chỉ kém năm 2015 và năm 2017.