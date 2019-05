Miền Bắc giảm nhiệt do không khí lạnh

Miền Bắc đã vào hè, nhưng nhiệt độ sáng nay ở hầu khắp tỉnh thành chỉ 19-22, dự báo cao nhất ngày ở Hà Nội 25 độ.

Sáng 9/5, người dân Hà Nội ra đường phải mặc thêm áo khoác để chống lại những cơn gió se lạnh, ngoài trời chỉ 21 độ C. Tại miền Bắc, trừ Mường La, Sông Mã (Sơn La), Mường Lay (Điện Biên) nhiệt độ 25-26, các khu vực còn lại phổ biến 19-22 độ, giảm so với bình thường 3-4 độ C. Thấp nhất là đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 14, Sa Pa (Lào Cai) 15, Đồng Văn (Hà Giang) 16 độ C.

Miền Bắc lập hạ từ ngày 6/5, việc nhiệt độ xuống thấp như mùa xuân, hay cuối thu khiến nhiều người ngỡ ngàng. Theo chuyên gia khí tượng, việc nhiệt độ xuống thấp trong mùa hè từng xảy ra. Nếu tính cùng kỳ 10 ngày đầu tháng 5 thì năm 1983 miền Bắc rét 8 độ; năm 2001 là 11 độ C.

Nguyên nhân là từ chiều qua khối không khí lạnh yếu tràn xuống miền Bắc và liên tục bổ sung, kết hợp với rãnh thấp trên mực 1.500 m. Hai hình thái này tương tác, gây mưa về đêm và sáng, kéo nhiệt độ xuống thấp.

Dự báo, cao nhất hôm nay ở Hà Nội khoảng 25, Sa Pa 19 độ C. Từ thứ sáu đến chủ nhật, mỗi ngày nhiệt độ nhích lên 1-2 độ, mưa về đêm và sáng, tới trưa chủ nhật Hà Nội khoảng 29 độ, trời nắng.

Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) ngày đầu tháng 5. Ảnh: CTV

Tại miền Trung, rãnh áp thấp có trục khoảng 15-18 độ vĩ Bắc chi phối nên chiều và đêm nay trời mưa vừa (16-50 mm), có nơi mưa to (50-100 mm) và giông. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ đang giai đoạn chuyển từ mùa khô sang mùa mưa. Nhiều nơi như TP HCM, Đồng Nai đã có mưa to, gây ngập nặng. Tại Đồng Nai, hai nam sinh lớp 10 bị cuốn xuống suối mất tích, đến sáng nay mới tìm thấy.

Dự báo 2-3 ngày tới, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa rào, một vài nơi mưa to, có khả năng gây ngập.

Theo cơ quan khí tượng, tháng 5 khả năng xuất hiện 2-3 đợt không khí lạnh yếu, nén dải áp thấp ở phía bắc và gây ra các đợt mưa giông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tập trung vào những ngày đầu tháng và nửa cuối tháng.