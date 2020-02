Miền Bắc đón không khí lạnh

Các tỉnh miền núi như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn đón không khí lạnh vào sáng mai 3/2, Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ đón vào chiều tối mai.

Theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh sẽ gây mưa nhỏ cho miền Bắc, nhiệt độ ban ngày giảm 2-3 độ so với hôm nay, vùng núi và trung du còn 17-18. Hà Nội và vùng đồng bằng ảnh hưởng của không khí lạnh muộn nên nhiệt độ còn khá cao 20-23.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Hà Nội là 24, đến đêm giảm còn 16. Các điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) giảm dưới 10 độ, trời mưa rào.

Cả cơ quan khí tượng Việt Nam và Accuweather đều nhận định ngày 4/2 khi miền Bắc nằm sâu trong khối không lạnh, nhiệt độ giảm sâu. Hà Nội cao nhất chỉ 19, thấp nhất là 16 độ C. Sau đó trời vẫn mưa nhỏ, mỗi ngày tăng thêm một độ, ban đêm duy trì 15-17 độ C.

Tất cả các tỉnh ven biển miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận ngày mai vẫn nắng, nhiệt độ 24-30. Từ tối và đêm mai, không khí lạnh mới tràn đến, nhưng chỉ tác động đến phía bắc của đèo Ngang (từ Hà Tĩnh trở ra).

Do đó ba tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) từ ngày 4/2 trời sẽ chuyển mưa diện rộng, nhiệt độ tại TP Vinh (Nghệ An) còn 18-24. Những ngày sau trời nhiều mây, mưa ở một số nơi.

Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào Nam không chịu tác động của không khí lạnh, cả tuần sau trời nắng. Nhiệt độ tại TP Huế (Thừa Thiên Huế) dao động 16-28; TP Đà Nẵng 18-28.

Tây Nguyên và Nam Bộ đang là chính vụ mùa khô, cả tuần sau trời không mưa. Đêm và sáng, do ảnh hưởng khuếch tán của không khí lạnh, nhiệt độ Tây Nguyên còn 15-18, một số nơi ở Nam Bộ khoảng 20 độ. Ban ngày hai khu vực này trời nắng sớm, Tây Nguyên 27-30 độ, Nam Bộ 32-34 độ C.

Trước đó chiều 24/1, miền Bắc và Bắc Trung Bộ đón đợt không khí lạnh mạnh, gây mưa giông, mưa đá cho hàng chục tỉnh thành, nhiệt độ giảm sâu. Đến ngày 25/1, trời dứt mưa, miền Bắc chìm trong rét đậm, vùng núi rét hại (trung bình ngày từ 15 và 13 độ trở xuống). Đến ngày 1-2/2, không khí lạnh suy yếu, trời sương mù cả ngày, nhiệt độ Hà Nội 19-23, Sa Pa 11-14.

Dự báo của cơ quan khí tượng, trong tháng 2 miền Bắc sẽ có khoảng 4-6 đợt không khí lạnh.