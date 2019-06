Miền Bắc đầu tuần mưa giông, miền Trung nắng nóng

Hai ngày đầu tuần nhiệt độ cao nhất miền Bắc là 35, trời mưa giông; miền Trung nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ.

Hôm nay, miền Bắc không còn nắng nóng gay gắt do tác động của rãnh áp thấp trục 24-26 độ vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000 m. Là tâm điểm nắng nóng, hôm nay Hà Nội chỉ 35 độ C, giảm 5 độ so với hôm qua.

Cơ quan khí tượng cho biết, đêm nay và thứ hai 24/6, rãnh áp thấp dịch chuyển xuống miền Bắc, gây mưa rào và giông. Vùng núi và trung du sẽ mưa to (50-100 mm/24 giờ), có nơi mưa rất to và giông mạnh, kèm theo nguy cơ gió lốc. Thí sinh đến làm thủ tục dự thi THPT quốc gia vào chiều 24/6 cần cảnh giác với mưa giông, ngập cục bộ ở khu vực trũng.

Mưa giông kéo nền nhiệt ngày 24/6 xuống dưới 34 độ, nắng nóng chấm dứt hoàn toàn. Đến thứ ba 25/6, ngày thí sinh bắt đầu làm bài thi THPT quốc gia, miền Bắc tiếp tục mưa rào và giông về chiều tối, ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội khoảng 35, các nơi khác 32-34.

Từ thứ tư 26/6, rãnh áp thấp suy yếu dần, vùng thấp nóng phía tây phát triển trở lại, miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ tăng dần. Hà Nội khoảng 36 độ, trời oi bức. Ba ngày sau đó, miền Bắc nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội có thể lên 38.

Người Huế đưa trẻ ra sông Hương giải nhiệt trong ngày nắng nóng. Ảnh: Võ Thạnh

Miền Trung hôm nay tiếp tục nắng nóng gay gắt với 12 trạm đo ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế ghi nhận mức nhiệt từ 40 trở lên, trong đó nóng nhất là Đô Lương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh) 41. So với hôm qua, mức nhiệt ở miền Trung hôm nay đã giảm 2 độ C.

Dự báo thứ hai 24/6, miền Trung tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-39, có nơi trên 40. Thời gian có nhiệt độ trên 35 từ 10h đến 17h. Tình trạng nắng nóng ở khu vực này sẽ còn kéo dài đến hết tháng 6, thí sinh dự thi THPT quốc gia cần có biện pháp tránh mất nước, kiệt sức.

Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên tuần tới tiếp tục có mưa rào và giông về chiều tối. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên là 30-33, Nam Bộ 32-34 độ C.

Từ ngày 20/6, miền Bắc bắt đầu nắng nóng, đến 22/6 lên tới đỉnh điểm khi 20 trạm đo ghi nhận nhiệt độ từ 39 trở lên. Cao nhất là Mai Châu, TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) lên 41 độ, trung tâm Hà Nội 40 độ C.

Miền Trung nắng nóng liên tục từ ngày 4/6 đến nay, trong đó tâm nóng là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Ngày 22/6, nhiệt độ ở Con Cuông (Nghệ An) lên trên 43, cao nhất từ đầu mùa hè đến nay.

Nắng nóng khiến tình trạng thiếu nước sin hoạt, nước tưới tiêu xảy ra ở nhiều nơi, cuộc sống người dân đảo lộn. Hàng nghìn hecta lúa mới gieo sạ ở Nghệ An có nguy cơ mất trắng.

Xuân Hoa