Miền Bắc đầu tuần mưa giông, cuối tuần nắng nóng

Từ thứ năm đến hết tuần, nhiệt độ miền Bắc và miền Trung tăng nhanh, Hà Nội có thể lên 37; vùng núi miền Trung trên 39 độ C.

Hai ngày nay, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí lạnh yếu nên trời mưa rào và giông. Một số nơi mưa to như Bắc Mê (Hà Giang) gần 100 mm, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 90 mm, Thái Nguyên 60 mm.

Cơ quan khí tượng cho biết, đêm nay và thứ ba 16/4, rãnh mây giông còn tồn tại nên miền Bắc vẫn còn mưa rào và giông, nhiều nơi mưa to (50-100 mm trong 24 giờ). Nhiệt độ tại Hà Nội khoảng 24-28; Lạng Sơn 21-24; Sa Pa (Lào Cai) 15-23; cao nhất ngày ở miền Bắc khoảng 28-31 độ C.

Giữa tháng 4, hàng sấu ở đường Phan Đình Phùng (Hà Nội) rụng lá, những xe đạp chở hoa bán chủ yếu là loa kèn và hoa hồng. Ảnh: Phạm Dự

Từ thứ tư 17/4, rãnh mây giông không còn hoạt động, vùng áp thấp phía tây bắt đầu phát triển trở lại, mưa chỉ còn rải rác, nhiệt độ tăng dần. Sang thứ năm, vùng áp thấp phía tây hoạt động mạnh, Tây Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ, cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên.

Từ thứ sáu 19/4 đến chủ nhật 21/4, Tây Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày lên 35-37. Đông Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ, trời oi bức. Nhiệt độ tại Hà Nội ba ngày này dao động 26-37 độ C.

Trung Bộ hôm nay còn có mưa ở ven biển Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, từ thứ ba mưa giảm nhanh. Từ thứ sáu đến chủ nhật, do chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất ngày lên 35-38. Vùng núi có nơi trên 39 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong tuần trời ít mưa, nắng nóng xuất hiện ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của El Nino, nhiệt độ trung bình tháng 4 ở cả ba miền được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-2 độ C. Ngày lập hạ (vào hè) năm nay ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ là 6/5, tức 2/4 âm lịch.