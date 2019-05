Chủ nhật, 19/5/2019, 17:05 (GMT+7)

Miền Bắc chấm dứt nắng nóng từ ngày mai

Những cơn mưa giông do không khí lạnh sẽ làm nền nhiệt miền Bắc giảm 5-7 độ so với hôm nay, Hà Nội khoảng 25-33 độ C.

Hôm nay miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt. Từ 7h, nắng chói chang, nhiệt độ lên 30 và cứ sau một giờ lại tăng thêm 1-2 độ C. Đến 13h, cơ quan khí tượng ghi nhận nhiệt độ toàn miền phổ biến 37-39 độ - mức nắng nóng gay gắt. Một số nơi như Mường Tè (Lai Châu), Mường La (Sơn La), Lạc Sơn (Hòa Bình) 40 độ C. Hà Nội là tâm nắng nóng khi nhiệt độ lúc 13h xấp xỉ 40 độ C, cao hơn 13h hôm qua gần một độ. Đa số mọi người hạn chế ra đường lúc 11-16h, thời điểm nắng nhất; nếu phải đi thì đều cố gắng che chắn nhằm hạn chế nắng rát từ trên cao dội xuống và từ hơi nóng mặt đường nhựa hất lên. Các gia đình đều phải bật điều hòa, bật quạt hết công suất để chống lại cảm giác khô nóng. Miền Trung hôm nay cũng nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lúc 13h từ 37 đến 39. Một số nơi trên 40 độ C, như Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Tây Hiếu (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh). Đến khoảng 15h-16h, nhiệt độ có thể tăng thêm gần một độ. So với nhiệt độ thực tế ngoài trời, mức nhiệt đo trong lều khí tượng thường thấp hơn khoảng 2-4 độ C. Tháng 5, hoa phượng nở đỏ rực ở TP Hải Phòng. Ảnh: Giang Chinh. Cơ quan khí tượng cho biết, phía Nam Trung Quốc đang có khối không khí lạnh di chuyển xuống, thứ hai 20/5 sẽ tràn đến, gây mưa cho Đông Bắc Bộ, nền nhiệt giảm 5-7 độ, chấm dứt đợt nắng nóng. Đến thứ ba, không khí lạnh tràn đến Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Thứ năm 23/5, nắng nóng chấm dứt hoàn toàn ở Trung và Nam Trung Bộ. "Không khí lạnh tràn về khi nền nhiệt miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang rất cao sẽ làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, như giông sét mạnh, lốc xoáy, gió giật mạnh", chuyên gia khí tượng cảnh báo. Những ngày tiếp theo, miền Bắc có mưa rào, giông về chiều tối và đêm, Hà Nội dao động 25-33 độ C. Miền Trung từ ngày 23/5 trời nắng, chiều và tối có mưa giông, nhiệt độ tại TP Vinh (Nghệ An) khoảng 27-34. Ở phía Nam, gió mùa tây nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần, từ chiều thứ hai sẽ gây mưa giông rải rác ở Nam Bộ, từ chiều thứ năm vùng mưa mở rộng, tần suất mưa nhiều hơn ở Nam Bộ và Tây Nguyên. Có những điểm mưa to (50-100 mm trong 24 giờ), nhiệt độ cao nhất ngày dưới 35. Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, từ ngày 15/5, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện nắng nóng. Đến ngày 16-18/5, cả Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, với mức nhiệt cao nhất lên 37-40. 3 trong 5 trạm đo của Hà Nội gồm Ba Vì, Sơn Tây, Láng hôm qua đều ghi nhận mức nhiệt 40; Hoài Đức, Hà Đông 39 độ. Dự báo của cơ quan khí tượng, nền nhiệt trung bình các tháng mùa hè 2019 có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Nhiệt độ trong các đợt nắng nóng nhiều khả năng đạt 39-41, không ngoại trừ các trạm khí tượng sẽ ghi nhận mức nhiệt kỷ lục.

Xuân Hoa