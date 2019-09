Lắp camera an ninh tại nhà 15 cán bộ Tỉnh ủy

Sóc TrăngTỉnh ủy chi gần một tỷ đồng lắp camera an ninh tại nhà riêng của 15 cán bộ trong Ban Thường vụ, trừ nhà Bí thư.

Camera an ninh được lắp tại nhà riêng một cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng. Ảnh: Bảo An.

Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Huỳnh Văn Sum cho biết, kinh phí lắp camera an ninh nhà riêng các cán bộ trong Ban Thường vụ là gần 982 triệu đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách Đảng. Việc này đã được triển khai từ tháng 4, theo yêu cầu của cơ quan chức năng, nhằm bảo vệ các lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy về an ninh trật tự.

"Nhà tôi cũng được lắp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 16 người, chỉ riêng nhà Bí thư Tỉnh ủy là không lắp camera vì đồng chí ấy không đồng ý", ông Sum nói.

Trả lời VnExpress ngày 30/9, đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, việc lắp đặt camea an ninh tại nhà các lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được đơn vị kiến nghị trong chương trình bảo vệ tổng thể từ trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước...

Theo ông Ngọc, nhà riêng của cán bộ trong Ban Thường vụ thì phía công an đều có phương án bảo vệ. "Việc này nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và phòng chống khủng bố thuộc chức năng của đơn vị", ông Ngọc nói và khẳng định không áp dụng theo Luật Cảnh vệ, mà căn cứ vào tình hình, và trách nhiệm của công an.

Công an Sóc Trăng cho rằng, các lãnh đạo được lắp camera là những người dễ xảy ra các vấn đề đến từ kẻ xấu. "Khi đi khảo sát từng nhà, chúng tôi phải xin phép các đồng chí ấy cho vẽ sơ đồ để xây dựng phương án đảm bảo an ninh", ông Ngọc nói và cho biết đơn vị chỉ kiến nghị, không tham gia chuyện kinh phí.

Theo Luật Cảnh vệ năm 2017 (quy định tại Điều 10, Chương II) thì lãnh đạo tỉnh không nằm trong diện phải áp dụng luật này.

Hoàng Hạnh