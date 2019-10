Lái tàu thót tim khi qua 'xóm cà phê'

Hà NộiNhiều lái tàu đã phải hãm khẩn cấp để tránh du khách đứng chụp ảnh sát đường ray ở xóm cà phê đường tàu trên phố Phùng Hưng.

Ba ngày trôi qua, anh Nguyễn Hữu Nam, lái tàu thuộc Xí nghiệp đầu máy Hà Nội vẫn nhớ như in sự căng thẳng khi hãm tàu vào chiều chủ nhật 6/10. Anh kể, khi tàu rời ga Hà Nội hướng đi Hải Phòng, đến đoạn phố đường tàu Phùng Hưng, anh nhìn thấy một nữ du khách người châu Á đứng sát đường ray và quay lưng vào đầu máy để chụp ảnh.

Lúc này, lái tàu đã kéo còi song vị khách vẫn không di chuyển, nên anh Nam buộc phải kéo hãm để dừng tàu khi cách nữ du khách khoảng 3 mét. Lái phụ dướn người ra khỏi buồng lái quát to thì nữ du khách mới bước ra khỏi đường ray.

Theo lái tàu Nguyễn Hữu Nam, đây là lần thứ 3 anh phải hãm tàu khẩn cấp để tránh du khách trên đường ray đoạn qua phố Phùng Hưng. Trước đó vài tháng, anh từng gặp một nam du khách ngồi trên đường ray, mặc dù còi tàu to song vị khách không chú ý và không di chuyển khiến anh phải dừng tàu.

"Chúng tôi rất căng thẳng, áp lực khi đi qua đoạn đường trên khoảng một năm trở lại đây. Du khách thường đứng rất sát đường ray, chỉ cách 30 - 40 cm nên tôi rất lo tàu quệt vào người họ hoặc tàu vướng vào váy áo của các chị em mà lôi người đi", anh Nam nói.

Tấm biển cảnh báo đặt trước phố Trần Phú. Ảnh: Anh Duy.

Theo anh Nam, khách đến khu phố cà phê đường tàu ngày càng đông, đồng nghĩa tình trạng mất an toàn giao thông đường sắt tăng lên, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Hàng lang đường sắt giữa đường tàu và quán cà phê có chỗ hẹp dưới 1 mét, nên "chỉ hai người đứng cạnh nhau mà một người nhích chân bước ra thì có thể người kia chạm vào tàu".

Để hạn chế tai nạn, các lái tàu thường kéo còi liên tục trên cả đoạn phố cà phê khoảng hơn 1 km và phải đi chậm dưới 25 km/h để kịp hãm tàu khi có sự cố.

Cũng thường xuyên đi chặng Hà Nội - Hải Phòng, lái tàu Ngô Văn Hoàn (Xí nghiệp đầu máy Hà Nội) chia sẻ, du khách thích xem tàu hỏa và hiếu kỳ nên khi tàu đến họ thường nhao ra đứng sát đường ray, hoặc đứng trên ban công giơ điện thoại sát vào đầu máy để chụp ảnh. Đặc biệt, nhiều du khách còn đứng quay lưng vào tàu để chụp ảnh mặt mình và đoàn tàu nên không chú ý khoảng cách an toàn.

Du khách thích thú chụp ảnh khi tàu đến. Ảnh: Giang Huy.

Nguy hiểm nhất là đoạn đường cua cong trên phố Phùng Hưng bị khuất tầm nhìn, lái tàu Ngô Văn Hoàn cho biết, anh đã nhiều lần "thót tim" khi bỗng dưng có người xuất hiện trước đầu máy hoặc đứng quá sát đường ray.

"Tôi đã 2 lần phải hãm tàu trong 2 tháng gần đây khi qua đoạn này. Du khách nghĩ là họ đứng không chạm vào tàu, song thực tế họ đứng ngang người thì sẽ chạm đầu máy. Tôi thường phải hãm tàu để cho họ đứng nghiêng người mới đảm bảo an toàn", anh Hoàn nói.

Theo anh Hoàn, vào cuối tuần lượng du khách đổ về phố đường tàu rất đông, mọi người không chỉ ngồi ở các hàng quán mà còn đi bộ dọc theo lòng đường đến ga Long Biên. Trong khi đó, ở nhiều vị trí khổ giới hạn với lan can đường sắt chỉ khoảng 40 cm, vị khách nào đi trên đường ray không để ý sẽ không kịp nép vào bục chắn khi tàu đến.

"Tàu đi qua phố Phùng Hưng gần như không có hệ số an toàn khiến chúng tôi rất vất vả, ai trong nghề cũng đã phải hãm tàu một vài lần để tránh khách", anh Hoàn, lái tàu có 37 năm công tác chia sẻ.

Các hộ dân làm lối đi thu hẹp nền đường sắt. Ảnh: Anh Duy.

Trên phố Phùng Hưng hiện có 38 hộ kinh doanh cà phê, trong đó phường Cửa Đông 13 hộ, phường Hàng Bông 22 hộ, phường Cửa Nam 3 hộ.

Theo ông Dương Quốc Tuấn, giám sát an toàn giao thông Công ty Quản lý Đường sắt Hà Hải, tính từ mép ray ra hai bên đường cần 6,5 m để bảo vệ công trình đường sắt và an toàn chạy tàu, cộng thêm 3 m hành lang an toàn. Song nhiều năm nay, nhiều hộ dân ở phố Phùng Hưng đã sống trên hành lang đường sắt chỉ cách đường ray 1,3 đến 1,7 m. Gần đây, các quán cà phê mọc lên nhiều và kê bàn ghế sát đường ray, cùng với đó, lượng du khách đến đông càng uy hiếp an toàn chạy tàu.

"Lực lượng chức năng đã tuyên truyền cho người dân và du khách song không có chuyển biến gì", ông Tuấn nói.

Ngoài ra, ông Nguyễn Nam Hải - Trưởng phòng kỹ thuật, Công ty Quản lý Đường sắt Hà Hải cho biết, du khách đi lại nhiều khiến đá nền đường bị lún, ảnh hưởng độ đàn hồi của đường ray và hư hỏng nền đường, han gỉ phụ kiện... Công ty Quản lý Đường sắt Hà Hải thường xuyên phải sửa chữa khẩn cấp hạ tầng đường sắt đoạn qua phố Phùng Hưng để tránh nguy cơ trật bánh tàu.

"Chúng tôi có thể phát hiện và xử lý các hư hỏng về hạ tầng đường sắt, song quan trọng nhất là mất an toàn về người ", ông Hải nói.