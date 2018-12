Hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Bí thư Đà Nẵng cấm cán bộ vòi vĩnh doanh nghiệp / Phạt công ty lữ hành để khách Trung Quốc đốt tiền Việt trong bar

Ngày 28/6, ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết Sở đã nhận được tài liệu gồm ảnh, video về việc nhiều người Trung Quốc làm hướng dẫn viên du lịch chui tại Việt Nam.

Trong số những tài liệu này, ngoài việc hướng dẫn viên người Trung Quốc sử dụng đồng nhân dân tệ, không dùng tiền Việt Nam khi mua hàng hóa, dẫn khách trên xe hay các điểm du lịch còn có đoạn video ghi cảnh hướng dẫn viên tên Xue Chun Zhe xuyên tạc lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Xue Chun Zhe xuyên tạc lịch sử Việt Nam khi dẫn đoàn khách Trung Quốc tham quan chùa Linh Ứng. Ảnh: Hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung cung cấp.

Theo đó, khi dẫn đoàn khách Trung Quốc tham quan chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng), Xue Chun Zhe nói: "14 thế kỷ trước Việt Nam thuộc một bộ phận phía bắc Trung Quốc. Sau này Việt Nam đã độc lập rồi tự thành lập một quốc gia, nhưng nó vẫn là quốc gia phụ thuộc, phải triều cống cho Trung Quốc".

Một hướng dẫn viên tiếng Trung người Việt cho biết thêm, nhiều hướng dẫn viên Trung Quốc khi dẫn đoàn qua biển Mỹ Khê ngang nhiên giới thiệu biển Đà Nẵng là biển của Trung Quốc.

"Hướng dẫn viên người Trung Quốc nói với khách của họ rằng người Việt Nam rất ghét Trung Quốc nên đừng nghe những gì hướng dẫn viên người Việt nói. Nhiều khi có hướng dẫn viên người Việt đi cùng, họ không nói tiếng phổ thông mà nói giọng địa phương ở Hàng Châu, Thành Đô, Quảng Đông, Nam Ninh... nên dù biết tiếng Trung chúng tôi không hiểu họ nói gì", một hướng dẫn viên du lịch giấu tên cho hay.

Theo các hướng dẫn viên tiếng Trung người Việt, khoảng 60 người Trung Quốc đang hoạt động du lịch chui trên địa bàn Đà Nẵng. Hầu hết công ty lữ hành nhận dẫn đoàn khách Trung Quốc đều do người Việt đứng tên để đảm bảo thủ tục pháp lý, còn điều hành hoạt động đều do người Trung Quốc đứng phía sau.

Một hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc sử dụng đồng nhân dân tệ để mua hàng hóa. Ảnh: Hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung cung cấp.

Ngày 9/6, nhóm các hướng dẫn viên tiếng Trung người Việt đã tập hợp nhau, mời lãnh đạo Sở Du lịch, trong đó có ông Trần Chí Cường đến dự để trực tiếp trao đổi những bất cập. "Chúng tôi đã tiếp nhận những thông tin này, đồng thời kết nối các anh em hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung người Việt để thu thập thêm thông tin, sắp tới phối hợp với các ngành để xử lý", ông Cường nói.

Quy định của Việt Nam không cho phép người nước ngoài hành nghề hướng dẫn viên du lịch tại Việt Nam. Tháng 11/2015, khi ông Li Mu Zi (quốc tịch Trung Quốc) bị một người đồng hương dùng súng bắn chết do mâu thuẫn trong việc làm ăn, công an Đà Nẵng cho biết nạn nhân từng bị buộc xuất cảnh vì tổ chức phiên dịch, hướng dẫn cho người Trung Quốc du lịch.

Đại tá Trần Hữu Do, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an thành phố Đà Nẵng), cho hay những người nhập cảnh Việt Nam nếu không có giấy phép của cơ quan thẩm quyền mà làm hướng dẫn viên du lịch là vi phạm pháp luật. Nếu công an phát hiện sẽ trục xuất về nước.

Mới đây hôm 24/6, khi nghe doanh nghiệp phản ánh tình trạng các công ty du lịch đưa người từ Trung Quốc sang làm hướng dẫn viên tại Đà Nẵng, khiến hơn 100 hướng dẫn viên tiếng Trung người Việt "phẫn uất", Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết ông đã nghe nhiều thông tin về người Trung Quốc làm du lịch chui.

Theo Chủ tịch Đà Nẵng, cùng với việc trốn tránh sự kiểm soát, trốn thuế, hiện tượng hoạt động du lịch chui còn gây phản cảm về văn hóa và làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch Đà Nẵng. Ông chỉ đạo ngành Du lịch thành phố phối hợp với công an, quản lý thị trường và chính quyền các quận, huyện phải họp bàn để có giải pháp kịp thời.

Nguyễn Đông