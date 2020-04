Hơn 200 người bức xúc vì quá hạn cách ly 14 ngày

TP HCMHơn 200 người tại khu cách ly tập trung ở huyện Hóc Môn yêu cầu được về vì đã hơn 14 ngày, song phải chờ kết quả xét nghiệm lần hai, chiều 2/4.

Anh Nguyễn Văn Hoàng (31 tuổi, quê Đà Nẵng) cho biết đang được cách ly cùng hơn 200 người tại trụ sở thuộc Sư đoàn 317 (huyện Hóc Môn). Họ thuộc nhóm đầu tiên từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam hôm 18/3, được đưa vào đây theo dõi sức khoẻ do từ vùng dịch về. Theo quy định, đến ngày 1/4 họ được ra khỏi đây nhưng quá một ngày vẫn chưa được giải quyết.

"Hôm qua những người có chức trách ở đây tổ chức chia tay, tặng hoa, sắp xếp cho mọi người chuẩn bị về nhưng đến trưa lại thông báo 'Viện Pasteur chưa kịp gửi kết quả xét nghiệm lần hai' nên mọi người phải tiếp tục ở lại", anh Hoàng nói.

Theo anh Hoàng, từ hôm qua mọi người trong khu cách ly đã gọi thân nhân lên đón. Có người đặt vé máy bay, vé tàu về quê nhưng giờ phải huỷ. "Giờ vẫn chưa có thông báo cụ thể khi nào được về nên nhiều người bức xúc, đang rủ nhau kéo valy, tập trung lại gây áp lực để được giải quyết. Chúng tôi đã hoàn thành 14 ngày cách ly như quy định, kết quả xét nghiệm cũng đã âm tính lần một thì không thể giữ lại như thế này được", anh Hoàng nói.

Nhiều người khác cũng gọi đến hotline báo VnExpress phản ánh tương tự.

Khu cách ly tập trung thuộc Sư đoàn 317, huyện Hóc Môn. Ảnh: Anh Trinh.

Trả lời VnExpress, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng (Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế TP HCM) cho biết đang ở Viện Pasteur, chờ lấy kết quả xét nghiệm, hy vọng kịp trong hôm nay để mọi người được ra về.

Theo ông Dũng, mục đích của việc cách ly là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bản thân người được cách ly và gia đình, cộng đồng. Điều kiện để có thể rời khu cách ly là đủ 14 ngày, không có triệu chứng và có kết quả xét nghiệm hai lần đều âm tính.

Ngoài ra, nhóm người vào khu cách ly cùng một ngày, phải có kết quả xét nghiệm tất cả mới được bố trí rời khu cách ly. Bởi đã có trường hợp xét nghiệm dương tính ngay trước khi rời khu cách ly. Lúc đó cần đánh giá lại quá trình tiếp xúc, các yếu tố nguy cơ, mới có thể quyết định người nào được rời khu cách ly hay tiếp tục ở lại", ông Dũng nói.

Hiện, ngành y tế thành phố cùng Viện Pasteur nỗ lực đẩy nhanh việc xét nghiệm vì số lượng mẫu xét nghiệm quá lớn, không chỉ hàng nghìn người đang được cách ly mà còn cả những người trong cộng đồng. "Chúng tôi biết ai cũng muốn được về nhà sau 14 ngày, nhưng mong bà con thông cảm, hợp tác để bảo đảm được an toàn nhất cho tất cả", ông Dũng nói.

Đến 18h, đại diện Sư đoàn 317 cho biết, Viện Pasteur vừa thông báo đã có kết quả xét nghiệm của 180 người, 25 người còn lại sẽ cố gắng hoàn thành trong sáng mai. Lực lượng quân đội chỉ nắm công tác quản lý bên trong khu cách ly, cung cấp đồ ăn, thức uống và bảo đảm sinh hoạt cho người dân, những vấn đề còn lại đều do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phụ trách.

"Chúng tôi thấy thương bà con mà không giúp được gì, vì công tác xét nghiệm mình không phụ trách. Bộ đội đang cố gắng động viên, đồng hành với mọi người. Chúng tôi đã bố trí chỗ ở lại cho các thân nhân của họ", đại diện Sư đoạn 317 nói.

Công tác xét nghiệm tại TP HCM đang được chia thành 3 nhóm. Nhóm một là những người nhập cảnh được cách ly tập trung, khoảng 6.400 người, do Viện Pasteur lấy mẫu xét nghiệm. Nhóm hai là người tiếp xúc, hoặc có liên quan ca Covid trong cộng đồng, do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, Nhi đồng và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC) xét nghiệm (4.300 mẫu). Nhóm cuối là người nhập cảnh từ ngày 8/3, do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và HCDC phụ trách (2.500 mẫu).

Đến chiều nay, Việt Nam ghi nhận 227 ca nhiễm nCoV. Riêng TP HCM có 50 ca (12 ca đã bình phục); gần 9.000 người đang được theo dõi tại các khu cách ly tập trung của thành phố và quận, huyện; 1.842 người đang cách ly tại nhà.

Hữu Công