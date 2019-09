Hàng trăm thiết bị hư hỏng do chập điện

Hà TĩnhTivi, tủ lạnh của nhiều người dân ở thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc) bị chập điện, cháy, sau một tiếng nổ lớn từ trạm biến áp lúc 3h ngày 23/9.

Các gia đình bị thiệt hại nằm ở thôn Tùng Liên, Nam Mỹ và Trung Thành. "Ban đầu, tôi nghe tiếng nổ lách tách tại ki-ốt bán hàng tạp hóa, sau đó bén lửa, bốc mùi khét lẹt. Nghi chập điện, tôi gọi điện báo chính quyền. Sáng nay, khi đám cháy được khống chế, kiểm tra thấy máy in, photocopy, tủ lạnh cháy trơ khung, thiệt hại 200 triệu đồng", ông Nguyễn Văn Ngôn, chủ quán tạp hóa, nói.

Máy photocopy trong quán tạp hóa của ông Ngôn cháy rụi. Ảnh: Đ.H

Phó chủ tịch thị trấn Đồng Lộc Nguyễn Đình Tứ cho biết, thống kê ban đầu, hàng trăm nhà dân bị ảnh hưởng bởi sự cố, chính quyền hỗ trợ mỗi hộ một triệu đồng để khắc phục thiệt hại. Trụ sở thị trấn cũng cháy 3 máy tính, hệ thống mạng, thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Điện lực huyện Can Lộc đã khắc phục xong sự cố tại trạm biến áp thôn Nam Mỹ, cấp điện trở lại cho một số hộ dân. Sau khi kiểm tra, nếu đúng việc thiết bị điện chập cháy do trạm biến áp gây nên, ngành điện sẽ có chính sách hỗ trợ thiệt hại cho dân, Giám đốc Điện lực huyện Can Lộc Trần Xuân Sâm, thông tin.