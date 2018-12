Hàng trăm chung cư tại TP HCM không có hệ thống PCCC

Công bố danh sách các chung cư không an toàn Trong chỉ thị vừa ban hành, TP HCM quy rõ trách nhiệm chủ đầu tư các công trình, người đứng đầu sở ngành, quận huyện, các cơ quan đơn vị vận dụng cơ chế đặc thù của thành phố để chế tài mạnh các vi phạm về PCCC. Thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch UBND các quận huyện, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với cảnh sát PCCC rà soát, đánh giá điều kiện an toàn PCCC đối với chung cư, nhà cao tầng. Các cơ quan phải công bố danh sách chung cư, nhà cao tầng chưa thành lập ban quản lý, ban quản trị và không thực hiện đủ các nội dung yêu cầu về an toàn PCCC cũng như vi phạm trong đầu tư xây dựng... Cảnh sát PCCC sẽ công bố danh sách các chung cư an toàn, chung cư chưa an toàn theo cấp loại A, B, C, D cho cư dân biết để phối hợp giám sát. Trong trường hợp cần thiết sẽ thông tin định kỳ tình trạng chung cư trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đơn vị này cần cập nhật, bổ sung những tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng và PCCC cho phù hợp với điều kiện thực tiễn như: bố trí tầng lánh nạn đối với chung cư trên 10 tầng, bãi đỗ trực thăng đối với công trình từ 20 tầng trở lên... Sở Tư pháp tham mưu xây dựng quy trình, thủ tục để xử lý, cưỡng chế các trường hợp cố tình vi phạm về PCCC kéo dài; biện pháp khắc phục hậu quả đối với các chung cư chưa được nghiệm thu, hoàn công về PCCC và xây dựng mà đã có người ở.