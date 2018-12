Sau phần thánh lễ, nhiều giáo dân vẫn nán lại Nhà thờ Tân Định chụp ảnh với hang đá hay các nét kiến trúc của công trình hơn trăm tuổi... Họ cùng nhau chờ đợi khoảnh khắc Chúa Giáng sinh.

"Những năm trước hai mẹ con tôi hay đi lễ đêm Noel ở Nhà thờ Hàng Xanh. Đây là lần đầu tôi đến Nhà thờ Tân Định do cốt của chồng tôi lưu giữ ở đây. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành, sum họp đầm ấm và một năm mới an khang và thịnh vượng", bà Phạm Thị Minh (53 tuổi) chia sẻ.