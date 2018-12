Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật trong vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam

Diễn biến vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam. Ngày 9/7, cơ quan chức năng phát giác bãi tập kết hơn 280 phách gỗ pơ mu nằm gần Trạm biên phòng Cửa khẩu Nam Giang (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang). Ngày 15/7, Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ cho Công an huyện Nam Giang. Sau đó, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện hàng trăm phách pơ mu cất giấu sát Trạm biên phòng cửa khẩu Nam Giang và trong khuôn viên Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang. Ngày 19/7, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang bị đình chỉ công tác. Một ngày sau, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác vào hiện trường và yêu cầu lập ban chuyên án. Số gỗ pơ mu thu được ở thời điểm này hơn 590 phách với khối lượng hơn 44,3 m3. Ngày 21/7, đồn trưởng, chính trị viên và đồn phó Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang bị đình chỉ công tác. UBND tỉnh Quảng Nam ngày hôm sau đã báo cáo vụ việc lên Thủ tướng. Công an tỉnh Quảng Nam cũng rút hồ sơ từ Công an huyện Nam Giang để điều tra. Ngày 25/8, đại tá Nguyễn Viết Lợi, giám đốc công an tỉnh Quảng Nam thông tin, đã bắt nghi can đầu tiên là Nguyễn Văn Thắng (36 tuổi, trú huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) với cáo buộc cầm đầu nhóm chặt hạ gỗ. Nguyễn Văn Sanh (34 tuổi, trú tại Bố Trạch, Quảng Bình) bị bắt do tình nghi cầm đầu nhóm vận chuyển gỗ. Ngoài ra hàng chục người khuân vác gỗ đã ra đầu thú, sau khi lấy lời khai, công an đã cho tại ngoại.