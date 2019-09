Hàng chục nhà ở trái phép của công nhân Trung Quốc

Hải PhòngChủ đầu tư khu công nghiệp An Dương xây trái phép hàng chục ngôi nhà dành cho lao động Trung Quốc trên đất quy hoạch trồng cây xanh.

Một trong 3 khu nhà xây trái phép trên đất quy hoạch trồng cây xanh. Ảnh: Giang Chinh.

Ngày 19/9, ông Cao Đức Thắng, Chánh thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết, Sở đang hoàn thiện hồ sơ xử lý hành chính Công ty TNHH Liên hợp đầu tư Thâm Việt (Công ty Thâm Việt) vì các công trình trái phép trên.

Theo ông Thắng, dù thẩm quyền và trách nhiệm quản lý việc xây dựng trong khu công nghiệp thuộc Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng nhưng thanh tra Sở Xây dựng là đơn vị đầu tiên phát hiện ra sai phạm.

Trên cơ sở đó, ngày 13/9, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã có cuộc kiểm tra Khu công nghiệp An Dương. Tại lô đất CX5 - đất quy hoạch trồng cây xanh, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều nhà lắp ghép phục vụ công nhân, lao động người Trung Quốc lưu trú và sinh hoạt.

Chủ tịch Hải Phòng yêu cầu, trong vòng 15 ngày Công ty Thâm Việt phải hoàn tất việc tháo dỡ công trình trái phép, chỉ để lại nhà tạm phục vụ điều hành thi công tại các công trường, đồng thời thực hiện ngay việc trồng cây xanh, xây tường bao khu công nghiệp.

Ông Tùng cũng chỉ đạo Công an TP Hải Phòng và Công an huyện An Dương kiểm tra, không để cán bộ, công nhân của một số nhà thầu sinh sống trong khu công nghiệp.

Năm ngày sau yêu cầu của chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chỉ vài ngôi nhà được tháo dỡ phần mái. Ảnh: Giang Chinh.

Sở Xây dựng được giao khẩn trương xử lý vi phạm của Công ty Thâm Việt, giám sát chủ đầu tư tháo dỡ công trình trái phép.

Năm ngày sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, một số ngôi nhà đã được tháo dỡ phần mái.

Trước câu hỏi về trách nhiệm của Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng khi để lao động Trung Quốc xây dựng và lưu trú trái phép trong khu công nghiệp An Dương, ông Nguyễn Công Thành, Chánh văn phòng Ban quản lý hẹn "trả lời sau".