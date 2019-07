Hai vụ cháy rừng xảy ra trong đêm ở Hà Tĩnh

Hơn 1.000 người ở huyện Đức Thọ và Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phải thức xuyên đêm dập lửa.

Tối 30/6, một đám cháy rừng đã bùng phát ở núi Mồng Gà và Hói Lã (thuộc xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh)

Công an huyện Đức Thọ đã cử cán bộ tới giúp 100 hộ dân sống dưới chân núi Mồng Gà sơ tán đồ đạc, đề phòng lửa bén tới.

Ông Nguyễn Đính, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Đức Thọ cho hay, lực lượng chữa cháy gồm 1.000 người đã túc trực suốt đêm lập đường băng cản lửa. Do trời tối, thực bì dày, đồi dốc khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 5h30 ngày 1/7, hỏa hoạn được khống chế.

Hiện trường vụ cháy núi Mồng Gà (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Ảnh: Đức Hùng

"Khu vực này là rừng thông, keo đã khai thác. Thiệt hại ban đầu khoảng vài ha. Chúng tôi đã cử người túc trực, ngăn lửa bùng phát trở lại", ông Đính nói.

Khu vực xảy ra vụ cháy trên giáp ranh với xã Nam Kim (huyện Nam Đàn, Nghệ An). Lúc 9h ngày 30/6, khói lửa cũng đã bốc lên nghi ngút tại khu rừng thông ở xã Nam Kim (huyện Nam Đàn, Nghệ An). Do trời nắng nóng kèm gió to, lửa nhanh chóng lan rộng ra các khoảnh rừng khác.

Ông Trịnh Xuân Hưng, Chủ tịch UBND xã Nam Kim nói, nhà chức trách huy động hơn 600 người gồm bộ đội, công an, kiểm lâm, người dân tham gia dập lửa trong 6 tiếng mới khống chế được đám cháy. "Khoảng 12 ha, trong đó có 5 ha rừng thông bị lửa thiêu rụi. Vụ cháy này cũng khiến bà Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi, trú địa bàn) tử vong khi tham gia chữa cháy", ông Hưng thông tin.

Vị trí nơi xảy ra hai vụ cháy rừng ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Cũng trong đêm 30/6, tại tiểu khu 367A thuộc rừng thiên nhiên Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên) đã xảy ra vụ cháy rừng nghi do người dân đốt ong lấy mật. Khu vực này địa hình cao, khan hiếm nguồn nước nên lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Hiện lửa đã tắt, chính quyền đang thống kê thiệt hại.

Như vậy trong đêm qua địa bàn Hà Tĩnh xảy ra ít nhất hai vụ cháy rừng ở huyện Đức Thọ và huyện Cẩm Xuyên. Trước đó ở tỉnh này đã xảy ra các vụ cháy rừng khác ở Nghi Xuân, Hương Sơn...

Từ ngày 4/6 đến nay, miền Trung liên tục nắng nóng, tâm điểm là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình..., nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ.