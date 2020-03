Hải Phòng lập chốt kiểm dịch y tế tại cửa ngõ

Từ ngày 25/3, Hải Phòng lập 6 chốt kiểm dịch y tế tại các cửa ngõ nhằm phát hiện trường hợp nhiễm và nghi nhiễm vào thành phố.

Theo quyết định của UBND thành phố Hải Phòng, 6 chốt kiểm dịch được đặt tại: trạm thu phí quốc lộ 5, huyện An Dương; trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống quốc lộ 10, huyện An Lão; trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống đường 353, quận Dương Kinh; trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống đường 356, quận Hải An; chân cầu Nghìn, quốc lộ 10, huyện Vĩnh Bảo và chân cầu Đá Bạc, quốc lộ 10, huyện Thủy Nguyên.

Hải Phòng lập chốt kiểm dịch tại đường dẫn cầu vượt biển Tân Vũ - Cát Hảii. Ảnh: Giang Chinh

Mỗi chốt chia làm ca trực 24h/7, có nhiệm vụ: đo nhiệt độ, xác định người nghi nhiễm bệnh, xác định lịch trình, khai báo y tế đối với người nước ngoài và người Việt Nam mới từ nước ngoài về. Người trực ở các chốt cũng giám sát quy định phòng dịch của các nhà xe, đảm bảo tất cả hành khách phải đeo khẩu trang; phương tiện có dung dịch rửa tay sát khuẩn.

Trước Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh đã lập các chốt kiểm dịch y tế tại cửa ngõ ra vào thành phố.

Tính đến 21h ngày 23/3, Việt Nam ghi nhận 123 ca Covid-19, trong đó 17 người đã khỏi bệnh, 105 người đang điều trị.