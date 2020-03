Hà Tĩnh tổ chức cách ly từ cấp xã

Nhiều xã ở Hà Tĩnh bố trí trường mầm non, trạm y tế để đón người từ nước ngoài về cách ly tập trung.

Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau ngày 18/3, tỉnh không áp dụng cách ly, theo dõi tại nhà đối với những người trở về từ nước ngoài; tất cả đều được cách ly tập trung theo ba cấp: Tỉnh, huyện và xã.

Trong đó, cấp tỉnh và huyện chủ yếu cách ly người đến từ địa phương khác. "Với cấp xã, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của huyện sẽ rà soát, người ở xã nào đưa về xã đó để cách ly theo đúng quy định. Với những tình huống cần can thiệp chuyên môn, khi xã và huyện không thể xử lý được thì sẽ chuyển về tỉnh", đại tá Thông nói.

Người dân tại khu cách ly cấp xã ở huyện Hương Sơn. Ảnh: Gia Hân

Hà Tĩnh có hơn 13.000 người đang làm việc tại Lào và Thái Lan. Từ 19/3 đến nay, mỗi ngày có 500 đến 700 người đi qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) về quê. Vì thế, theo đại tá Thông, việc tổ chức cách ly tới cấp xã là cần thiết để giảm tải cho tỉnh và huyện.

"Dự báo lượng người nước ngoài về quê ngày càng nhiều hơn, bố trí cách ly ở ba cấp sẽ phát huy tính chủ động. Mỗi cấp đều phải lo bố trí địa điểm và chịu trách nhiệm, khi nào hết khả năng điều tiết thì báo tỉnh để bàn phương án", đại tá Thông giải thích thêm.

Hiện 8/13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức cách ly tới cấp xã. Tại huyện Can Lộc, địa phương có hơn 5.000 người đang làm việc ở Lào, Thái Lan, do vậy 18/18 xã của huyện đã lập điểm cách ly ở trạm y tế và trường mầm non; mỗi điểm tối đa 200 người.

Phó chủ tịch huyện Can Lộc, ông Bùi Huy Cường nói trước khi phân cấp về xã, huyện đã hướng dẫn các công việc cần thiết; Trung tâm Y tế dự phòng xuống tập huấn cho cán bộ xã và thôn. Chính quyền địa phương rà soát các gia đình có con ở nước ngoài, nắm bắt lịch trình để báo cáo huyện lên phương án giải quyết.

Nhà chức trách lắp giường tại khu cách ly cấp xã. Ảnh: Gia Hân

"17/18 xã của huyện đang đón người từ nước ngoài trở về. Riêng xã Mỹ Lộc hôm nay quá tải vì cơ sở cách ly trên địa bàn đã đón gần 300 người. Chúng tôi chuyển một số người ở Mỹ Lộc lên các điểm cách ly khác trong huyện để giảm tải. Mọi việc đang nằm trong tầm kiểm soát", ông Cường cho biết.

Hiện tỉnh Hà Tĩnh đang cách ly tập trung gần 2.400 người ở ba cấp.

Đến tối 24/3, Việt Nam ghi nhận 134 ca Covid-19, trong đó 17 người đã khỏi bệnh, 117 người đang điều trị. Các ca bệnh chủ yếu xâm nhập từ nước ngoài.