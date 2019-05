Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Ngày 19/5, nền nhiệt trung bình của Hà Nội sẽ hơn 38 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 16 đến 19/5. Ngày 17-18/5, hàng loạt khu vực có mức nhiệt trên 40 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày mai (19/5), Hà Nội tiếp tục chịu nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 38-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Từ ngày 20/5, nắng nóng có thể kết thúc ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Nền nhiệt tại tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ mát hơn. Các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ sẽ hết nắng nóng diện rộng.

Nhiều phụ nữ, nam giới ở Hà Nội trang bị các phụ kiện chống nóng khi ra đường. Ảnh: Võ Hải.

Ngày 17/5, Hà Nội ghi nhận khu vực Láng có nhiệt độ trên 40 độ C, các khu vực còn lại hơn 38 độ C. Đến 18/5, nhiệt độ cao nhất tại một số trạm khí tượng đạt hơn 39 độ C (nhiệt độ đo trong lều). Nhiệt độ ngoài đường vào ban trưa lên tới 43-44 độ C.

Do vào cuối tuần, nắng nóng gay gắt và cảnh báo chỉ số tia tử ngoại (UV) ở mức từ 7 đến 9 (mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng) khiến đường phố Hà Nội ít người đi lại. Không gian đi bộ hồ Gươm, địa điểm hấp dẫn với người dân và du khách, cũng ít người vui chơi.

Theo cơ quan khí tượng, nền nhiệt độ trung bình các tháng mùa hè 2019 có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Nhiệt độ trong các đợt nắng nóng nhiều khả năng đạt mức cao (39-41 độ C) và không ngoại trừ các trạm khí tượng sẽ ghi nhận mức nhiệt kỷ lực.

Các đợt nắng nóng sẽ tập trung nhiều trong tháng 5 ở phía Tây Bắc Bộ, từ tháng 5 đến tháng 6 ở phía Đông Bắc Bộ và từ tháng 4 đến 8 tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Sơn La, Hoà Bình trên 41 độ C Ngoài Hà Nội, ngày 18/5 nhiều khu vực trên cả nước cũng nóng trên 40 độ C, trong đó cao nhất là Mường La (Sơn La), thành phố Hoà Bình (Hoà Bình) trên 41 độ C. Phú Thọ ghi nhận ba điểm nóng trên 40 độ C tại các trạm Việt Trì, Minh Đài và Phú Hộ. Các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An Hà Tĩnh... đều có khu vực nhiệt độ trên 40 độ C.

Võ Hải