Hà Nội nắng nóng trong mùa đông

Miền Bắc sắp đón đợt rét mới Cơ quan khí tượng cho biết, khối không khí lạnh đã tiến sát biên giới phía Bắc. Từ đêm mai, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên từ ngày 14-17/12, từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có mưa to với tổng lượng trên 200 mm đợt, riêng Đà Nẵng - Phú Yên mưa 300-400 mm/đợt. Trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.