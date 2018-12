Hà Nội công bố cá chết do 'nước thải và thay đổi thời tiết'

Gần nửa tấn cá chết tại hồ Linh Đàm / Người dân bịt mũi qua hồ Văn Quán

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời câu hỏi của cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND thành phố, trong đó có vấn đề ô nhiễm môi trường hồ và công bố nguyên nhân cá chết thời gian qua.

Trên 200 tấn cá chết tại hồ Tây đã được cơ quan chức năng mang đi tiêu hủy. Ảnh: Giang Huy.

Thành phố chỉ ra 4 nguyên nhân khiến cá chết ở nhiều hồ. Thứ nhất, do hầu hết hồ của Hà Nội là hồ điều hòa, vẫn còn nước thải chảy vào, gây nên hiện tượng tái ô nhiễm nước. Thứ hai, thời tiết thay đổi dẫn tới thiếu oxy trong nước, hàm lượng DO thấp (DO là lượng oxy hòa tan trong nước cần thiết cho sự hô hấp của thủy sinh). Thứ ba, ý thức người dân kém, vẫn xả thẳng rác thải và xả thải trái phép vào hồ. Cuối cùng còn hiện tượng cho phép nuôi, thả cá kinh doanh làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường hồ.

Về tình trạng ô nhiễm hồ, UBND thành phố cho biết địa bàn có 117 ao, hồ, đa số bị ô nhiễm bởi nước thải, trầm tích, bùn đáy. Lưu lượng nước thải chảy vào vượt quá khả năng tự làm sạch của hồ, gây ô nhiễm hữu cơ, dầu mỡ, kim loại nặng, vi sinh. Xung quanh các hồ thường có rất nhiều hàng quán và xả thải bừa bãi, gây mất vệ sinh môi trường. Tại nhiều nơi, việc đổ rác, phế thải xuống hồ còn khá phổ biến làm thu hẹp diện tích mặt nước và gây ô nhiễm.

Theo kết quả quan trắc tại một số hồ nội thành do Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Hà Nội thực hiện trong giai đoạn 2011-2016 cho thấy hầu hết các giá trị hàm lượng đều vượt quy chuẩn cho phép theo quy chuẩn Việt Nam. “Ngoài Fe nằm trong giới hạn cho phép, các thông số còn lại đều vượt quy chuẩn; dầu mỡ khoáng trong giai đoạn 2015-2016 tăng cao hơn giai đoạn 2012- 2013 và vượt quy chuẩn nhiều lần”, báo cáo cho hay.

Kết quả quan trắc các hồ được lấy mẫu cũng cho thấy, hồ Giáp Bát và Văn Quán có chất lượng nước kém nhất, tiếp đến là hồ Định Công. Các hồ có chất lượng nước tốt hơn là Thanh Nhàn 1, Thanh Nhàn 2b và Xã Đàn.

Sau hồ Tây, cá ở hồ Linh Đàm cũng chết hàng loạt. Ảnh: Ngọc Thành.

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm các hồ, trong năm 2016, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội xử lý ô nhiễm ở 58 hồ bằng chế phẩm Redoxy-3C theo công nghệ của Đức; tăng cường kiểm tra xử lý xả thải với các đơn vị kinh doanh quanh hồ; đẩy nhanh dự án cải tạo hồ; lắp đặt trạm quan sát tự động, kiểm soát chất lượng nước tại một số hồ (Hoàn Kiếm, hồ Tây)…

Trước đó, có hiện tượng cá chết tại nhiều hồ trong nội thành Hà Nội như Ngọc Khánh, Linh Đàm, Văn Quán… Đặc biệt hồi đầu tháng 10, khoảng 200 tấn cá hồ Tây đã chết. Hàng nghìn người cùng phương tiên được huy động xử lý sự cố.

Võ Hải