Giữa tuần miền Bắc chấm dứt nắng nóng

Rãnh mây giông tràn đến vào đêm thứ tư 9/7 sẽ xua tan nắng nóng ở miền Bắc và khiến nhiệt độ Bắc Trung Bộ giảm nhẹ.

Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây, hai hôm nay miền Bắc xảy ra nắng nóng diện rộng. Vùng nóng tập trung ở trung du và đồng bằng với mức nhiệt cao nhất ngày 35-37 độ C. Riêng một số đỉnh núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu), trời có mưa, nhiệt độ chỉ 18-24.

Cơ quan khí tượng dự báo, nắng nóng 36-38 độ ở miền Bắc kéo dài đến thứ hai 8/7; từ ngày 9/7 nhiệt độ giảm dần. Nhiều khả năng từ đêm 9/7 khi rãnh mây giông từ Trung Quốc di chuyển xuống, miền Bắc sẽ có mưa rào và giông.

Đợt mưa kéo dài đến ngày 11/7, trong đó vùng núi phía Bắc sẽ có mưa to (50-100 mm/24 giờ) và giông mạnh. Người dân cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy, gió giật mạnh cũng như lũ quét và trượt lở đất.

Tháng 7, hoa râu mèo trên đỉnh núi Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) nở rộ. Ảnh: CTV

Miền Trung ba hôm nay nắng nóng xảy ra với mức nhiệt cao nhất ngày lên 36-38 độ C. Vùng núi phía tây có những điểm nóng trên 39 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, thực tế cao hơn 2-4 độ C.

Dự báo tình trạng nắng nóng gay gắt ở miền Trung có thể kéo dài đến ngày 14-15/7. Tuy nhiên, so với đợt nóng kéo dài cả tháng 6 với mức nhiệt thường xuyên lên 39-40, kỷ lục là 43 độ, đợt này không gay gắt bằng.

Riêng ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trong các ngày 10-11/7 nhờ có tác động của rãnh mây giông phía bắc nên nắng nóng dịu bớt.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối tiếp tục có mưa rào và giông, nhiệt độ Tây Nguyên 30-33, Nam Bộ nhỉnh hơn khoảng 32-34 độ C.

Dự báo trong tháng 7, miền Bắc xuất hiện khoảng 3-4 đợt mưa diện rộng, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp. Bắc Bộ và Trung Bộ có thể xuất hiện 2-3 đợt nắng nóng, riêng miền Trung nắng nóng có xu hướng kéo dài hơn so với miền Bắc.

Tây Nguyên và Nam Bộ gió mùa tây nam có khả năng mạnh hơn vào nửa cuối tháng 7 nên xuất hiện các đợt mưa to.

Xuân Hoa