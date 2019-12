Gió mùa đông bắc tràn về miền Bắc

Chiều 1/12, gió mùa đông bắc tràn đến đồng bằng Bắc Bộ, sau đó tăng cường khiến nhiệt độ tuần tới ở Hà Nội cao nhất chỉ 23, thấp nhất 10 độ.

Cơ quan khí tượng Việt Nam cho biết, do tác động của không khí lạnh cùng đới gió đông bắc khô thổi từ mặt đất lên độ cao 1.500 m, miền Bắc từ đêm nay trời khô ráo, nhiệt độ giảm. Hà Nội xuống 15 độ, điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) chỉ 7 độ C.

Các ngày 2-4/12, không khí lạnh liên tục tăng cường khiến nền nhiệt miền Bắc duy trì thấp. Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội thấp nhất chỉ 11, ngày nắng 23 độ C. Sa Pa ban ngày rét 8 độ, đêm xuống 4 độ C.

Đến ngày 5/12, cơ quan khí tượng Việt Nam và trang Accuweather đều nhận định nhiệt độ miền Bắc giảm tiếp, Hà Nội đêm chỉ 10, ngày 23 độ; Sa Pa đêm xuống 1, ngày 11 độ C. Nguyên nhân là đợt gió mùa đông bắc mạnh sẽ tràn xuống, trên mực 5.000 m xuất hiện trường gió tây bắc khô thổi, miền Bắc chuyển sang trạng thái ít đến quang mây, nhiệt độ giảm mạnh về đêm.

Các điểm cao trên 1.500 m và đón gió mùa đông bắc mạnh như Sa Pa, Sìn Hồ, Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn (Hà Giang) nhiệt độ có thể xuống 0, có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối, ảnh hưởng đến vật nuôi và cây trồng.

Mức nhiệt trên sẽ duy trì đến ngày 8/12, sau đó tăng chậm, mỗi ngày 1-2 độ C.

Cơ quan khí tượng Việt Nam cho biết, gió mùa đông bắc mạnh sẽ tràn đến miền Trung, gây mưa rào và giông cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ đêm nay. Trong đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 2-3/12 sẽ có những điểm mưa to (50-100 mm trong 24 giờ).

Nền nhiệt khu vực từ đèo Hải Vân trở ra bắc giảm 5-7 độ so với hôm nay. Trang Accuweather dự báo TP Vinh (Nghệ An) ngày 2-3/12 chỉ 15-19 độ, đến ngày 4/12 mưa dứt, nhiệt độ tăng dần và ngày 6/12 lại giảm do gió mùa đông bắc tràn đến. Thành phố Huế mưa nhiều hơn, từ hôm nay đến 4/12, nhiệt độ giảm còn 18-26.

Tây Nguyên và Nam Bộ tuần tới sẽ nắng ráo, cao nhất ở Tây Nguyên khoảng 30 độ, Nam Bộ 35 độ C.

Miền Bắc đang ở giữa mùa đông, không khí lạnh xuất hiện nhiều và mạnh hơn. Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định tháng 12 có khả năng xuất hiện 5-7 đợt không khí lạnh. Miền Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ cần đề phòng hạn hán do ít mưa, nước bốc hơi mạnh.

Xuân Hoa