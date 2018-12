Gió mùa đông bắc tràn về chiều 26/10

Gió mùa đông bắc đang di chuyển xuống, khoảng chiều thứ sáu 26/10 sẽ tràn đến vùng núi và trung du Bắc Bộ gây mưa rào và giông, một số nơi mưa to. Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ sẽ đón gió mùa vào tối thứ sáu, trời mưa giông.

Cơ quan khí tượng cho biết, đến thứ bảy 27/10, nền nhiệt miền Bắc giảm, mưa dứt. Vùng núi như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, nhiệt độ thấp nhất chỉ 17-19, một số điểm cao trên 1.500 mét so với mực nước biển chỉ 12-14.

Hà Nội và vùng đồng bằng nhiệt độ cao nhất khoảng 26, thấp nhất 21 độ C.

Các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ đón gió mùa đông bắc vào chiều mai 26/10. Ảnh: Nhật Quang

Miền Trung từ đêm 26/10 có mưa do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, một số nơi mưa to 51-100 mm trong 24 giờ. Ba tỉnh Bắc Trung Bộ gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh từ thứ bảy trở đi nhiệt độ cũng giảm về đêm và sáng, tại TP Vinh khoảng 22, cao nhất 27 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ do rãnh áp thấp gây mưa đã suy yếu nên ba ngày cuối tuần trời nắng 30-34 độ C.