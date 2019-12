Hà TĩnhKiểm tra taxi biển Nghệ An, cảnh sát phát hiện con gấu ngựa nặng 140 kg bị tiêm thuốc mê nằm bất động trong lồng sắt.

Giải cứu gấu ngựa nặng 140 kg bị tiêm thuốc mê Xe taxi chở gấu. Video: Đức Hùng

19h ngày 10/12, trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Can Lộc, Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh phát hiện taxi biển Nghệ An do tài xế Trần Văn Toản (34 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) có nhiều nghi vấn nên ra lệnh dừng kiểm tra.

Phát hiện con gấu ngựa màu đen bị tiêm thuốc mê, nằm bất động trong lồng sắt đặt phía sau ghế taxi, nhà chức trách yêu cầu tài xế Toản xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc con vật, tuy nhiên anh này không có.

Con gấu ngựa thuộc loài quý hiếm được đưa về trụ sở chăm sóc. Đến sáng nay, nó đã tỉnh, chờ bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam ở Ninh Bình.

Con gấu đã tỉnh sau khi bị tiêm thuốc mê. Ảnh: Đ.H

Tài xế Toản khai được một người quen thuê đến xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc chở khách ra Nghệ An, song đến nơi thì họ yêu cầu chở gấu.

"Tôi từ chối, nhưng họ nói con gấu có đầy đủ giấy tờ, có chuyện gì sẽ chịu trách nhiệm. Do muốn kiếm thêm ít tiền công nên tôi đồng ý", tài xế Toản nói.

Cảnh sát đang truy tìm người thuê tài xế Toản chở con gấu để xử lý.