Theo bà Xuân, cầu kỳ nhất là may đuôi lân. Chất liệu may thường là vải kim sa rồi gắn lông, đính kim tuyến... để trang trí đuôi. Một bộ đuôi dài 2,5 m được may bằng vải kim sa có giá gần hai triệu đồng.