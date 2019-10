Em gái ông Triệu Tài Vinh bị khiển trách

Chiều 2/10, bà Nguyễn Thị Tố Oanh, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Giang cho biết, cơ quan này đã làm rõ vụ việc con gái ông Triệu Tài Vinh (Phó ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ) được nâng 5,4 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Qua thẩm tra, Uỷ ban Kiểm tra tỉnh xác minh em gái ông Vinh là bà Triệu Thị Giang (Phó phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch Đầu tư) đã tự nhắn tin nhờ ông Nguyễn Thanh Hoài (nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo), nâng điểm cho con ông Triệu Tài Vinh.

"Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng là những tin nhắn trao đổi giữa bà Triệu Thị Giang và ông Phạm Thanh Hoài về việc nhờ nâng điểm cho cháu ruột. Đồng thời, trong quá trình thẩm tra, bà Giang đã thừa nhận sự việc", bà Nguyễn Thị Tố Oanh nói. Khi đó vợ chồng ông Triệu Tài Vinh và bà Phạm Thị Hà (Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) không hay biết việc nhờ vả này và cũng không biết ai đã nâng điểm cho con mình.

Uỷ ban Kiểm tra tỉnh Hà Giang cho rằng, chưa có căn cứ để kết luận vợ chồng ông Triệu Tài Vinh và bà Phạm Thị Hà đã tác động để nhờ người nâng điểm cho con.

Bà Triệu Thị Giang bị kỷ luật khiển trách vì nhờ người nâng điểm cho cháu ruột, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Bà Phạm Thị Hà phải kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm tại Chi bộ và Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vì để em chồng tác động nâng điểm thi cho con. "Tôi đã kiểm điểm về toàn bộ sự việc trước đoàn kiểm tra. Vậy nên tôi không có ý kiến gì về kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ", bà Phạm Thị Hà nói.

Giải thích lý do ông Triệu Tài Vinh chưa bị xem xét kỷ luật vì có em gái vi phạm và con gái được nâng điểm thi, bà Oanh nói, ông Triệu Tài Vinh là Uỷ viên Trung ương Đảng và đã chuyển công tác về Ban Kinh tế Trung ương. Vì vậy, thẩm quyền kiểm tra, xác minh, kỷ luật về vụ việc trên thuộc thẩm quyền của Trung ương.

Trước đó ngày 19/7/2018, trả lời về việc con gái được nâng điểm thi THPT quốc gia, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh nói: "Mới đầu thấy con gái điểm cao thì nghĩ năm nay con sẽ đỗ đại học. Sau đó có thông tin cháu bị sửa điểm, tôi hỏi con và thấy hơi buồn. Còn việc nâng thế nào thì tôi không biết".

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, Hà Giang có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi được nâng điểm. Do bị phát hiện sớm, thí sinh được trả về điểm thực trước mùa xét tuyển đại học 2018.

Tháng 7/2018, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356, Bộ Luật Hình sự 2015.

Ngày 18/9, tại phiên sơ thẩm xét xử hai cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (bà Triệu Thị Chính và ông Phạm Văn Khuông) cùng ba đồng phạm, TAND tỉnh Hà Giang thông báo hoãn đến ngày 14/10.