Trở lại Việt Nam đầu năm mới, Đức Gyalwang Drukpa chia sẻ: “Đầu xuân là thời gian cát tường ý nghĩa nhất trong năm cho các hoạt động tâm linh như quán đỉnh, cầu an, tích lũy công đức, thực hành thiện hạnh… Chúng ta hãy cùng nhau tu tập, phát khởi tâm nguyện tốt lành và từ trường tích cực để mang lại sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, bình an cho mình và mọi người".