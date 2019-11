Đưa thi thể người Việt tử vong ở Anh về nước

Hơn một tháng sau khi 39 người được phát hiện tử vong trong container ở Anh, một số thi thể được đưa về Việt Nam vào sáng 27/11.

Khoảng 5h, chuyến bay của hàng không Việt Nam đưa 16 thi thể nạn nhân hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Mỗi thi thể sẽ được vận chuyển trên một xe cứu thương về địa phương để giao cho các gia đình mai táng.

Việc đưa người tử vong về nước chia làm nhiều đợt, trong đó, đợt đầu có nạn nhân từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đoàn xe cứu thương từ các tỉnh tập kết tại sân bay vào rạng sáng 27/11, thủ tục bàn giao thi thể thực hiện trong khoảng một giờ đồng hồ.

Hôm qua 26/11, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An cùng đại diện một số huyện đã ra Hà Nội làm thủ tục tiếp nhận người tử vong từ Anh. Kinh phí phục vụ việc này được tạm ứng từ ngân sách của tỉnh. "Xe vận chuyển, lực lượng y tế, công an đều sẵn sàng để đảm bảo an toàn, an ninh trong quá trình đưa nạn nhân từ Nội Bài về quê nhà", nguồn tin nói.

Tại Hà Tĩnh, ông Bùi Huy Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết, huyện bố trí 8 xe cứu thương. "Lãnh đạo huyện và các xã có người tử vong sẽ đi cùng. Vì lý do an ninh, người nhà nạn nhân không được theo đoàn", ông Cường nói. Các gia đình sẽ nhận thông tin cụ thể trước khi xe chở thi hài về địa phương.

Ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho hay, địa phương và các gia đình đã nhận thông báo chuẩn bị đón thi thể nạn nhân và làm lễ tang trong hôm nay.

Sáng nay, hãng tin AFP cũng đưa tin về việc 16 thi thể đầu tiên đã được đưa về sân bay Nội Bài.

Đoàn xe chở thi thể nạn nhân rời sân bay Nội Bài. Ảnh: Ngọc Thành

Hôm 23/10, cảnh sát Anh tìm thấy 39 thi thể trong thùng xe container tại khu công nghiệp Grays, hạt Essex, đông bắc thủ đô London. Cảnh sát Anh xác định các nạn nhân là người nhập cư trái phép. Ngày 8/11, Bộ Công an và cảnh sát Anh thông báo toàn bộ người tử vong mang quốc tịch Việt Nam. Nghệ An là tỉnh nhiều nạn nhân nhất với 21 người, Hà Tĩnh 10 người, Hải Phòng 3 người, Quảng Bình 3 người, Thừa Thiên Huế và Hải Dương mỗi tỉnh một người.

Theo Bộ Ngoại giao, chi phí hỏa táng thi thể và vận chuyển lọ tro từ Anh về Việt Nam là 1.370 bảng (hơn 41 triệu đồng); chi phí mang thi hài trong quan tài kẽm là 2.208 bảng (hơn 66 triệu đồng).

Cảnh sát Anh đã bắt 4 nghi phạm, một trong số đó đang bị truy tố, xét xử với 41 tội danh, gồm ngộ sát 39 người, tham gia âm mưu buôn người và hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp. Công an Việt Nam cũng bắt 11 nghi phạm liên quan đường dây môi giới đưa lao động sang Anh trái phép, trong đó có 9 người ở Nghệ An và hai người ở Hà Tĩnh.

Bá Đô - Ngọc Thành - Đức Hùng - Nguyễn Hải - Hoàng Táo