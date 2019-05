Dự án bị khách hàng đòi hơn 1.000 sổ đỏ ở Quảng Nam 'có sai phạm'

Công an tỉnh Quảng Nam đã đề nghị các doanh nghiệp "ngồi lại với nhau tìm phương án nhanh nhất để người dân có sổ đỏ".

Ngày 10/5, hàng trăm người dân mua đất ở ba dự án trong khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc của Công ty cổ phần Bách Đạt An (chủ đầu tư) và nhà phân phối là Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Hoàng Nhất Nam (Nhất Nam Land) tiếp tục kéo đến trước trụ sở tỉnh Quảng Nam nhằm gây áp lực để chính quyền vào cuộc.

"Chúng tôi đã đóng 95% số tiền mua đất nhưng chưa nhận được số đỏ, phải chăng các doanh nghiệp bắt tay với nhau để lừa đảo, mong lãnh đạo tỉnh sớm giải quyết", một người dân nói.

Người dân mua đất ngồi kín hội trường Ban tiếp công dân Quảng Nam để trao đổi với lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Đắc Thành.

Tỉnh Quảng Nam đã mời người dân về trụ sở tiếp công dân làm việc. Ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh nói, cách đây một tháng ông đã tiếp người dân và trả lời thỏa đáng các thắc mắc.

"Tỉnh quyết liệt giải quyết kiến nghị của người dân, tuy nhiên các bước triển khai cần thời gian, không thể làm ngay được. Bà con kéo đến trụ sở tỉnh tụ tập đông người gây hình ảnh hết sức phản cảm. Trong khi đó, tỉnh có các buổi tiếp công dân vào những ngày cố định trong tháng và công khai", ông Thu nhấn mạnh.

Một số người dân trình bày, họ sốt ruột vì tỉnh hứa tổ chức cuộc họp bốn bên gồm Công ty Bách Đạt An, Nhất Nam Land, đại diện UBND tỉnh và người dân trong lần tiếp công dân trước. Đến nay một tháng trôi qua nhưng cuộc họp vẫn chưa diễn ra nên họ muốn gặp lãnh đạo tỉnh hỏi.

Giải thích thắc mắc của người dân, đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc công an Quảng Nam cho biết lực lượng chức năng đã nhiều lần làm việc với công ty Bách Đạt An và Nhất Nam Land. "Tới đây tiếp tục có cuộc gặp giữa công an và hai doanh nghiệp để thống nhất phương án trước khi gặp người dân", ông nói.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi trả lời thắc mắc của người dân mua đất. Ảnh: Đắc Thành.

Theo Giám đốc Công an Quảng Nam, trong quá trình làm việc với doanh nghiệp, cơ quan chức năng bước đầu xác định Nhất Nam Land và Công ty Bách Đạt An đều sai. Trong đó, Công ty Bách Đạt An sai về việc ký hợp đồng với nhà phân phối; còn Nhất Nam Land chưa thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng.

Về phía người dân không có hợp đồng mua bán mà chỉ có hợp đồng góp vốn và đăng ký suất mua sản phẩm. "Nếu bây giờ dự án này không thực hiện được thì bà con kiện ra tòa để đòi lại tiền, nhưng cách làm này không biết đến bao giờ mới giải quyết được", Đại tá Lợi nói.

Theo ông, "yếu tố về sai phạm của Công ty Bách Đạt An và Nhất Nam Land đã rõ ràng"; nếu xử lý hình sự thì "phải bắt người", lúc đó dự án sẽ đổ vỡ và người đầu tiên bị thiệt hại chính là người mua đất. Về phía UBND tỉnh Quảng Nam không thể làm trái quy định pháp luật, khi chưa đủ các hồ sơ thủ tục liên quan thì chính quyền không thể cấp sổ đỏ.

Về hướng giải quyết, ông Lợi nói công an yêu cầu Bách Đạt An và Nhất Nam Land phải ngồi lại với nhau tìm phương án "làm sao nhanh nhất để bà con có sổ đỏ".

"Nếu hai doanh nghiệp mà lật kèo thì những người liên quan của cả hai công ty sẽ phải vào tù", ông nói và thông tin thêm Nhất Nam Land đã chuyển tiền cho Công ty Bách Đạt An 282 tỷ đồng, chiếm 50% số tiền theo hợp đồng đã ký. Nhất Nam Land còn giữ khoảng 280 tỷ là số tiền người dân đã nộp.

Giám đốc công an tỉnh khẳng định "Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh đã thống nhất sẽ ưu tiên, tạo điều cho ba dự án thực hiện sau khi phê quyệt đầu tư 1/2.000 nhằm sớm có sổ đỏ cho người dân".

Dự án Hera Comiplex chưa đủ hồ sơ cấp sổ đỏ nhưng đã bán cho người dân. Ảnh: Đắc Thành.

Ông Phan Việt Cường - Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khuyên người dân nên bình tĩnh, "các cấp chính quyền đang nỗ lực đảm bảo quyền lợi chính đáng, đúng luật và không bỏ rơi những người đã mua đất".

Sau giải thích của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đại diện người dân đã đứng lên xin lỗi. Họ cho rằng việc tụ tập đông người do "quá sốt ruột, mong lãnh đạo tỉnh thông cảm".