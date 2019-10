Bể nước dẫn mới bơm chiều 15/10 ở khu nhà máy nước sạch sông Đà đã trong xanh trở lại.

Liên quan đến việc nguồn nước sạch Sông Đà bị ô nhiễm bởi việc đổ trộm dầu, cùng ngày đại tá Trương Quang Hải - Phó giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra. Ngày 14/10, một tổ công tác cảnh sát điều tra về môi trường Công an tỉnh Hoà Bình cũng có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ.

Trong khi cán bộ điều tra của phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội cũng phối hợp với các cơ quan liên quan xuống hiện trường kiểm tra, lấy mẫu nước xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả.