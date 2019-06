Doanh nghiệp bị phạt 135 triệu đồng vì để người Trung Quốc làm việc chui

Quá trình thi công dự án nhiệt điện BOT Hải Dương, Công ty An Huy 1 sử dụng hơn 300 lao động Trung Quốc, nhưng 193 người không giấy phép.

Một góc dự án nhiệt điện BOT Hải Dương tại xã Phúc Thành (Kinh Môn, Hải Dương) . Ảnh: Nam Phạm

UBND tỉnh Hải Dương vừa xử phạt hành chính Công ty hữu hạn Công trình xây dựng điện lực An Huy 1 (Tập đoàn Xây dựng năng lượng Trung Quốc) 135 triệu đồng do sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép lao động. An Huy 1 cũng bị đình chỉ sử dụng lao động nước ngoài trong 2 tháng.

Để thi công xây dựng gói thầu 2A dự án nhiệt điện BOT Hải Dương tại xã Phúc Thành (Kinh Môn), công ty An Huy 1 đã đưa hơn 300 lao động từ Trung Quốc sang làm việc, trong đó 193 người không được Việt Nam cấp phép.

Dự án nhiệt điện BOT Hải Dương được Công ty Jaks Resources Berhad (Malaysia) đầu tư gần 2 tỷ USD từ tháng 6/2011, công suất thiết kế hai tổ máy 600 MW. Theo hợp đồng BOT, chủ đầu tư sẽ xây dựng và khai thác nhà máy trong 25 năm, sau đó được chuyển giao cho Bộ Công Thương.

Đến tháng 3/2016, dự án mới được khởi công, sau khi Jaks Resources Berhad tìm được đối tác là Tập đoàn Điện lực Trung Quốc (China Power Engineering Consulting Group Co.Ltd - CPECC).

Với kế hoạch lần hai, chủ đầu tư cam kết sẽ vận hành thương mại tổ máy số 1 vào tháng 12/2019, tổ máy số 2 tháng 6/2020. Tuy nhiên, do năng lực tài chính hạn chế, dự án triển khai chậm 4 năm so với kế hoạch.