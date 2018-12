Đêm Noel miền Bắc trời đẹp, miền Trung và Nam có mưa

Miền Bắc tuần tới tăng nhiệt, miền Trung giảm mưa

Do khối không khí lạnh suy yếu, cả tuần qua miền Bắc trời khô ráo. Buổi sáng vùng đồng bằng và trung du se lạnh khoảng 15-22 độ, ban ngày nắng 25-29 độ C. Vùng núi cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu), Đồng Văn (Hà Giang) trời đẹp với nền nhiệt 9-20, phù hợp cho du lịch khám phá.

Cơ quan khí tượng cho biết, chủ nhật 23/12 miền Bắc sẽ đón gió mùa đông bắc gây mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội và vùng đồng bằng giảm còn 16-18, vùng núi và trung du 14-16, cao nhất ngày khoảng 23.

Sang thứ hai 24/12, miền Bắc trời khô ráo, ban ngày chỉ 20-23 độ C. Ban đêm vùng đồng bằng nhiệt độ khoảng 17-18, vùng núi 15-17. Một số điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển đêm Noel trời rét 7-9 độ C.

Không khí Noel tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành.

Miền Trung ba ngày qua trời không mưa, nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế khoảng 28-30, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 30-32, ban đêm khoảng 22-24 độ C.

Từ chiều chủ nhật 23/12, gió mùa đông bắc sẽ tràn đến, tương tác với dãy Trường Sơn gây mưa cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Trong đó khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi nhiều nơi có giông và mưa to (50-100 mm trong 24 giờ).

Sang thứ hai 24/12, miền Trung nhiều khả năng còn có thêm ảnh hưởng của nhiễu động gió đông nên có mưa rào và giông diện rộng. Từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa vừa (16-50 mm trong 24 giờ), có nơi mưa to và giông. Niều khả năng người dân TP Huế, Đà Nẵng, Nha Trang đón Giáng sinh trong mưa.

Tây Nguyên và Nam Bộ mấy ngày qua trời tạnh ráo, nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên 28-31, Nam Bộ 32-33. Từ thứ hai 24/12, do ảnh hưởng của nhiễu gió đông, TP HCM cũng như các tỉnh Nam Bộ sẽ có mưa trái mùa.

Khoảng thứ tư 26/12, gió mùa đông bắc sẽ được tăng cường và từ ngày 28/12 đến hết tháng miền Bắc sẽ rét đậm, nhiệt độ trung bình ngày từ 15 trở xuống.